Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bomba iddia! YSK kararı CHP ve İP'e sızmış

24 Haziran seçimlerine katılıp katılamayacağı muamma olan İYİ Parti, siyaset tarihine 2. Güneş Motel olayı olarak geçecek olan 15 CHP'li vekilin transferiyle seçimlere girmeye hak kazandı. Ankara'da bu olayın perde arkası aranıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:43
Bomba iddia! YSK kararı CHP ve İP'e sızmış

İYİ Parti, siyaset tarihimize ikinci Güneş Motel olayı olarak geçecek olan 15 CHP'li vekilin tranferiyle seçimlere girmeye hak kazandı. Siyaset kulisleri bu olayın perde arkasını araştırıyor. Kulislerde konuşulan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

YSK KARAR VEREMEMİŞ

İddiaya göre İYİ Parti ve CHP cuma günü bir otelde gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumartesi günü toplanan YSK, İYİ Parti konusunda karar veremedi. 11 üyesi olan YSK o gün 10 üyeyle toplandı. İYİ Parti hakkındaki karar konusunda YSK'nın  5 üyesi katılmasına karar verirken 5 üyesi katılmaması konusunda fikir beyan etti. Nihai kararın katılmayan üyenin de katılımıyla pazartesi yapılmasına karar verildi.

DUYUM ALMIŞLAR

Bu toplantıdan ve sonuçtan haber alan ve cuma günü strateji paylaşımı yapan İYİ Parti ve CHP bir kez daha görüştü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı ve 15 CHP'li vekilin İYİ Partiye geçmesi talimatını verdi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:43
  1. Meral Akşener
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül aday mı? soruna cevap verdi
    1. Abdullah Gül aday mı? soruna cevap verdi
    2. Geven otu (Astragalus) nedir?..
    3. "Sahaya başka bir şey düşünmeden..
    4. Başbakan: Yalana tahammül edemem
    5. Rusya Ermenistan'a müdahele edecek mi?
    6. Flaş! YSK kararı CHP ve İP'e sızmış
    7. "Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor"
    8. Türkiye'den Salih Müslim tepkisi!
    9. Uyumadan önce telefon kullanmak nelere..
    10. Çiftlikbank davasında flaş gelişme!
    11. Ananas kabuğunun faydaları
    12. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
    13. Türkiye'den Belçika'ya PKK ayarı
    14. Göztepe Akhisar'ı aşamadı
    15. Çocuğunuz 2 yaş sendromu geçiriyor..
    16. Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV..
    17. İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını..
    18. İştah kontrolü neden önemlidir?
    19. CHP'li Ceyhun İrgil'den Abdullah Gül..
    20. Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak