Bomba iddia! YSK kararı CHP ve İP'e sızmış

İYİ Parti, siyaset tarihimize ikinci Güneş Motel olayı olarak geçecek olan 15 CHP'li vekilin tranferiyle seçimlere girmeye hak kazandı. Siyaset kulisleri bu olayın perde arkasını araştırıyor. Kulislerde konuşulan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

YSK KARAR VEREMEMİŞ

İddiaya göre İYİ Parti ve CHP cuma günü bir otelde gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumartesi günü toplanan YSK, İYİ Parti konusunda karar veremedi. 11 üyesi olan YSK o gün 10 üyeyle toplandı. İYİ Parti hakkındaki karar konusunda YSK'nın 5 üyesi katılmasına karar verirken 5 üyesi katılmaması konusunda fikir beyan etti. Nihai kararın katılmayan üyenin de katılımıyla pazartesi yapılmasına karar verildi.

DUYUM ALMIŞLAR

Bu toplantıdan ve sonuçtan haber alan ve cuma günü strateji paylaşımı yapan İYİ Parti ve CHP bir kez daha görüştü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı ve 15 CHP'li vekilin İYİ Partiye geçmesi talimatını verdi.