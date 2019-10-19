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Ahmet Davutoğlu açıkladı: AK Parti ile bağlar koptu, yeni kurulacak parti...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Manisa'da katıldığı programda yeni kuracağı partinin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti ile bağlarının koptuğun kaydeden Davutoğlu, yeni kurulacak partinin doğrularıyla ilgilendiklerini söyledi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:31
Ahmet Davutoğlu açıkladı: AK Parti ile bağlar koptu, yeni kurulacak parti...

Eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Manisa'da düzenlenen programla kuracağı partinin iyi bir başlangıç yapmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeni kurulacak partinin sağlam temellere sahip olması için iyi bir başlanıç yapması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "İlk isteğimiz korku duvarını aşmak, ümidi ve heyecanı ayağa kaldırmak" gerektiğine yönelik açıklamada bulundu.

"AK Parti’nin yanlışları değil, yeni kuracağımız..."

AK Parti bağlarının koptuğunu ve yapılan yanlışların kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Davutoğlu, yeni kurulacak partinin doğrularıyla ilgilendiklerini söyledi.

AK Parti'yi gündemlerinden düşürüp yeni parti çalışmalarına hız verildiğini belirten Davutoğlu, şu açıklamaları yaptı:

3,5 yılda bize yanlış gelen hususları anlattık. Birçok arkadaşımızla birlikte bunlar yanlış gidiyor düzeltelim dedik. Bunun üzerine hepinizin takip ettiği şekilde 22 Nisan’da bir manifesto yayınladık. Sayın Cumhurbaşkanımız dedik, partimiz dedik, davamız dedik. Yanlış giden şeyleri anlatmaya çalıştık. Bütün bu çağrılarımıza parti yetkilileri ve Cumhurbaşkanımız muhatap alarak bir süreç başlatsaydı biz de elimizden gelen her şeyi yapardık. Ama aşırı ithamlarla muhatap olduk. Bu da yetmedi, Sakarya konuşmasından sonra ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderildik. Arkadaşlarımızın hepsinin yüreği acıdı. Beni daha fazla üzen iktidarda uzun yıllardır kalmış bir partinin o gönderdiği ihraç yazısındaki Türkçe bozuklukları. İşte biz bunların yaşanmaması için partiyi kurumsallaştırmaya çalıştık. Şu andan itibaren bizi AK Parti’nin yanlışları değil, yeni kuracağımız yolun doğruları ilgilendiriyor. Türkiye’nin her kesiminden, geçmişte farklı görüşlerde olduğumuz dostlarımız da dahil olmak üzere herkesle istişare yapıyoruz. Yeni hareketin doğru temelde ve en kapsamlı şekilde yapılması için görüşmeler yapıyoruz. Öyle bir korku iklimi var ki bazı yakın dostlarımız bile söylediğiniz doğru ama bizi bir müddet mazur görseniz diyor. İleride tarih bizi mazur görecek mi? İlk isteğimiz bu korku duvarını aşmak, ümidi ve heyecanı ayağa kaldırmak. Tüzüğümüz her kesimden vatandaşımızı, aydınlarımızı, halkımızı kapsayacak. Yeni bir umut olacağız.”

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:31
  1. Sakarya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Manisa
  4. Davutoğlu

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