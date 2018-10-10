Ali Koç'tan flaş Volkan Demirel açıklaması! 'Kaderi kendi elinde'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Volkan Demirel hakkında açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunun altını çizen, "Volkan çok iyi bir Fenerbahçeli, bilinçli olarak kulübe zarar vermek istemez. Yeni kadro, kendisine yakın personelin ayrılmasından sonra etkilendiğini düşünüyorum. Kaleye başka birinin düşünülmesi, ailecek görüştüğü isimlerin yollanması, sonuçların kötü gitmesi insani bir rahatsızlık yaratmış olabilir. Ancak siz yine de elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. Bu kadar taraftarla bütünleşmiş bir oyuncu fazla sahiplenmeden dolayı hatalar yapabilir. Kayserispor maçından sonra o da konuştu, 'Takım olamadık, gruplaşmalar var' dedi. Açık açık konuşanı severim ama Volkan'ın sözleşmesini uzatırken takım ruhunu oluşturma konusunda yardımcı olmasını, Fenerbahçe ruhunu anlatmasını istedik. Tersini yapmadı ama beklentilerimizi de yapamadı. 'Takım olamadık' dedi 'Sen ne yaptın takım olmak için?' Takımı yemeğe çıkardın mı, sportif direktöre söyledin mi? 'Yok söylemedim.' Sen her şeyi, her yerde söylüyorsun ama bunları söylemiyorsun" şeklinde konuştu.

"Volkan, yardımcı hocanın üzerine yürüdü"

"Sonra Volkan, oynaması gerekenleri, oynamaması gerekenleri söyledi ama 'Küstüm oynamam' olmaz. Ardından bardağı taşıran iki hareket yaptı.

Volkan, bir gün önce 'Canım sıkkın, biriyle kavga edeceğim' demiş. Samadıra'dan haber geldi, Volkan, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın üzerine yürümüş. Samandıra'ya gittik, anladığım kadarıyla bir şey olmamış. Sebep 'Erwin sen bana niye öyle bakıyorsun?."

"İlk önce bana sonra Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı"

"Oradayken altı Türk oyuncu ile görüşme yaptık. Sonra Volkan orada benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. İlk önce bana, sonra da Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı. 'Kes' dedik uzattı, sesini yükseltti. Sonrasında onunla birebir görüştüm. Başkanına bu saygısızlığı yapma cüretini gösteren bir sporcunun bizler yokken neler yapabileceğini düşündüm. Gördüm ki Volkan'ın uyanması lazım. Volkan sonrasında özür dileme adına hiçbir şey yapmadı."

Volkan demirel'in kaderi kendi elinde

Volkan Demirel'in affedilmesinin kendisinin elinde olduğunu ifade eden Koç, "Olayı alıp farklı yerlere çektiler. Kimse Fenerbahçe'den üstün değildir. Bir oyuncunun kadro dışı kalması, sözleşmesinin feshedileceği anlamına gelmez. Bir oyuncu da 16 yıldır orada diye diğer oyunculardan bir yere kadar farklı muamele görür. Hata yapan cezasını çeker. Sözleşmeli oyuncumuz, arzum doğru hareketler yapması. Döner mi, ne zaman döner, bırakır mı bu onun bileceği işler. Vefaya önem veren insanım. Jübile işlerini başlatmayı çok istiyorum. İnşallah Alex'e de sembolik bir jübile yaparız. Kendisi bilmez ama bunu Volkan ile başlatmak istiyorum. Hafta sonu Mehmet Topal kariyerinin 500. maçına çıktı. Volkan, 5 maç sonra 500. maçına Fenerbahçe'de çıkacak. Zamanı gelince, yıllar sonra jübilesi yapılan futbolcu olmasını çok isterim. 3 yılık sözleşme istedi, biz 1 yıl verdik. Kalecilikten sonra eğitimin en iyisini alarak Fenerbahçe'de kaleci antrenörü olmasını isterim. Kendisiyle bir problemim yok. Umarım Volkan, onun bunun gazına gelmez. Kimin kime laf taşıdığı çok önemli. Ayrıca Aziz Yıldırım ile görüştüğü yönünde bir iddia ortaya atıldı. 15 yıl başkanlığını yaptı, çağırsa gidebilir, bir yerde denk gelseler çay içebilirler. Öte yandan doğruysa da görüşmemesi yanlış olur." dedi.