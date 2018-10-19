Flaş suçlama! ABD ile Rusya arasında yeni kriz doğuyor

Bloomberg'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı'nın Yelena Husyanova adlı Rusya vatandaşı bir kadını, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçimlerine müdahale etme teşebbüsleri organize etmekle suçladı.

Habere göre Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan 44 yaşındaki Husyanova, 2016'daki başkanlık seçimlerine ve 6 Kasım'da yapılması planlanan Kongre ara seçimlerine müdahale etmek amacıyla komplo kurmak ve bunu finanse etmekle suçlanıyor.