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Flaş suçlama! ABD ile Rusya arasında yeni kriz doğuyor

Amerika Birleşik Devletleri, bir Rus vatandaşını Kasım ayında yapılacak olan seçimlere müdahale etmekle suçladı.

19 Ekim 2018 Cuma 22:04
Flaş suçlama! ABD ile Rusya arasında yeni kriz doğuyor

Bloomberg'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı'nın Yelena Husyanova adlı Rusya vatandaşı bir kadını, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçimlerine müdahale etme teşebbüsleri organize etmekle suçladı.

Habere göre Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan 44 yaşındaki Husyanova, 2016'daki başkanlık seçimlerine ve 6 Kasım'da yapılması planlanan Kongre ara seçimlerine müdahale etmek amacıyla komplo kurmak ve bunu finanse etmekle suçlanıyor.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:04
  1. ABD
  2. Rusya

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