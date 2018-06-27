Kılıçdaroğlu'na tekmeyi bastı! "İnce'ye bıraksın"
Seçimlerden hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını bırakmasını isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İnce'nin etrafında toplananların arasına CHP onursal kurul üyesi Önay Alpago da katıldı.27 Haziran 2018 Çarşamba 08:37
CNN Türk'teki Neler oluyor? programının konuğu Önay Alpago, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Muharrem İnce'ye teslim etmesi gerektiğini belirtti.
"GENEL BAŞKANLIĞI İNCE'YE BIRAKSIN"
Alpago, "Kemal Kılıçdaroğlu benim genel başkanım. Çok da saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Ancak oturma eylemlerine ya da kurultay taleplerine gerek kalmadan, CHP üyesi ve onur kurulu üyesi olarak benim fikrim; kendisi bir kurultay yapmalıdır." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması gerektiğini belirten Alpago, "Bu noktada başarı göstermiş, toplumun sevdiği, kucakladığı ve inandığı bir kişiye yani İnce'ye genel başkanlığı kendisi teklif etmelidir. Ya da önünü açmalıdır." şeklinde konuştu.
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