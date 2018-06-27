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Kılıçdaroğlu'na tekmeyi bastı! "İnce'ye bıraksın"

Seçimlerden hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını bırakmasını isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İnce'nin etrafında toplananların arasına CHP onursal kurul üyesi Önay Alpago da katıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:37
Kılıçdaroğlu'na tekmeyi bastı! "İnce'ye bıraksın"

CNN Türk'teki Neler oluyor? programının konuğu Önay Alpago, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Muharrem İnce'ye teslim etmesi gerektiğini belirtti.

"GENEL BAŞKANLIĞI İNCE'YE BIRAKSIN"

Alpago, "Kemal Kılıçdaroğlu benim genel başkanım. Çok da saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Ancak oturma eylemlerine ya da kurultay taleplerine gerek kalmadan, CHP üyesi ve onur kurulu üyesi olarak benim fikrim; kendisi bir kurultay yapmalıdır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması gerektiğini belirten Alpago, "Bu noktada başarı göstermiş, toplumun sevdiği, kucakladığı ve inandığı bir kişiye yani İnce'ye genel başkanlığı kendisi teklif etmelidir. Ya da önünü açmalıdır." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:37
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. muharrem ince
  4. Önay Alpago

YORUM YAZ

  • ahmet hasanahmet hasan14 sa önce
    keMAL i yedirmeyiz hahaha beter olun
  • Yalman GüçYalman Güç14 sa önce
    ÖNAY ALPAGO Sen siyaseten ölmemişmiydin?
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ15 sa önce
    Adam değiştirmekle hiç bir yere varamassınız. Önce kafaları değiştirin. Milletin inançlarına ve değer yargılarına saygılı olun. Biz böyle düşünüyoruz millette böyle düşünmek zorunda gibi diktatör anlayışları bırakın. Dilinize dolayıp durduğunuz demokrasi ve insan haklarına birazda kendiniz uyun. Ya göründüğünüz gibi olun ya olduğunuz gibi görünün. Yoksa biz sizin ne düşümdüğünüzü elinize fırsat geçince neler yapacağınızı çok iyi biliyoruz. Bu zan değildir bilakis geçmişte bu millete yaptığınız zulumlerden biliyoruz
  • HasanHasan20 sa önce
    İnce yeni bir parti kurmalı !!!! hemen acil
  • hakan tekinhakan tekin17 sa önce
    Bu kk başkalarını kurtarmaktan partisine zaman ayıramadı ve partiyi gittikçe eritti gönlü başka partilerde burayı bıraksın gidip hdpkknın başına geçsin daha şeffaf çalışır.
  • kemalkemal20 sa önce
    noluyor yaww...hele bi durun adam yeni ısınıyor .birkaç secim daha atlatsın belki kazanmaya yaklaşır.dokunmayın adama.sanki yerine gelen secim kazanacak
  • SANAMANNSANAMANN13 sa önce
    KILICDAROGLU CHP YI BIRAKAMZ FETONUN ELINDE KEMALIN KASETLERI VAAAR EGERFETO KEMALIN KASETLERINI BIR GÖSTERSE KILICDAROGLUNUN DÜNYADA YERI KALMAZ ILK ÖNCE KENDI AILESI KILICDAROGLUNU LINC EDERDI BUNUN ICIN KILICDAROGLU CHP NIN KOLTUGUNU BIRAKAMAZ MACASI YEMEZ.
  • mehmetmehmet16 sa önce
    birbirinizden bulasınız pkk yı meclise sokan ların Allah belasını versin
  • Sn Akit sn EditorSn Akit sn Editor18 sa önce
    Her seyin bir bedeli vardir! K.K, her evden bir oy" talimatiyla hdpkk'yi meclise tasidi. Hdpkk simdi hem devletten yardim ve maaş aliyor hem de guveik guclerimizi katlediyor! peki pkk'ya silah birak cagrisi NEDEN yapmiyor K.K? Bunu hergun mansetten neden sormuyorsunuz?
  • Yunus16Yunus1620 sa önce
    SADECE KENDİSİ OLSA ELLİ KERE İSTİFA ETMİŞTİ.!! KENDİ KAFA YAPISI MKYK DA . HEPSİ BİR ÇÖKECEK ONUN İÇİN PES ETMİYOR.
  • Sn Akit sn EditorSn Akit sn Editor18 sa önce
    K.K, Avrupa yerel yonetimler yasasini uygulayacak" bu ne demek bilmiyor mususuz?? Dun= ıslahat, reform dedikleri kelimelerinBugunmi manasi= bagimsizlik, özyönetim"dir? K.K Hacli-Kurdistan projesinin bir parcasidir!Her seyin bir bedeli vardir! K.K, her evden bir oy" talimatiyla hdpkk'yi meclise tasidi. Hdpkk simdi hem devletten yardim ve maaş aliyor hem de guveik guclerimizi katlediyor! peki pkk'ya silah birak cagrisi NEDEN yapmiyor K.K? Bunu hergun mansetten neden sormuyorsunuz?
  • ErdemErdem19 sa önce
    stratejik bir operasyon:ince nin kamuyoun da daha fazla gündem olması ve reisin karşısına yerel seçimler de daha güçlü çıkarma girişimlerinden başka bir şey değildir.2.de Genel başkan olarak çıksın farketmez çıkarsa yeneriz çıkarsa yeneriz oda baş pehlivan olur vesselam
  • hüs coşhüs coş18 sa önce
    esed bıraktımı ki koltugu kemal bıraksın.diktatörler koltuk bırakmaz. taki kendilerinden daha güçlü bir diktatör kendilerini devirene kadar. en basit örnek mısır diktatörü hüsnü mubarek
  • GLTEKN KODALBAGLTEKN KODALBA20 sa önce
    Kılıçdaroğlunu indirmek zo. zira CHP gayrimüslimlerin yönetiminde ...kılıçdaroğlunun müslüman olmadığı kesin..o yüzden onu başa getirdiler ve kolay kolay indirmezler.ta ki başka bir gayrimüslüm aday bulana kadar.
  • MilletMillet18 sa önce
    Bu ahmaklar işin fakında değiller. KK bir kafir projesidir Kendisi CHP yi Bir mezhep partisine dönüştürmekle, Pkk yı meclise taşımakla, fetöyü meclise taşımakla görevlendirildi ve başardı Şimdi kafirler bu kadar başarılı bir uşağı görevden azlederler mi. A benim canım, saftirik sosyal demokrat kardeşim, ne kadarda naif kaldınız ahmaklar . Her gün sözcü ,cumhuriyet okursanız böyle donar kalırsınız.
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