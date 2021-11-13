  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Flaş Rusya iddiası: Her an o bölgeyi işgal edebilirler
Dünya

Flaş Rusya iddiası: Her an o bölgeyi işgal edebilirler

Sınıra askeri birliklerini gönderen Rusya’nın Ukrayna hedefine ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi. Rusya’nın Belarus-Polonya sınırındaki mülteci kargaşasını fırsat bilerek, Ukrayna’nın doğusunu işgal edebileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:10:00 - 2021-11-13 11:17:40
Flaş Rusya iddiası: Her an o bölgeyi işgal edebilirler

Polonya ile Belarus arasında göçmen krizi devam ederken, Bloomberg'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

Üst düzey Amerikalı istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre Rusya; 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine benzer yeni bir askeri operasyona hazırlanıyor.

Habere göre Amerikalı yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda yeni toprakları bünyesine katmak için askeri operasyon düzenleyebileceği yönünde Avrupalı müttefiklerini uyardı.

Bu istihbaratın kaynağı açıklanmazken, konuyu değerlendiren uzmanlar, bu bilginin kaynağının, Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker ve tank yığınağı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları, son dönemde Rus bombardıman uçaklarının Belarus hava sahasında keşif uçuşu yapması ve bu ülkeyle ortak tatbikata girmesi olduğunu kaydetti.

Moskova’dan ‘işgal’ iddialarına yalanlama

Olası yeni saldırı ile ilgili ise Moskova yönetiminden yalanlama geldi. Açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tür iddiaların gerilimi tırmandırma girişiminden başka bir şey olmadığını söyleyerek, Karadeniz'deki Amerikan savaş gemisi varlığına dikkat çekti. Askeri faaliyetlerine hız veren tarafın gerçekte NATO olduğunu öne süren, Peskov, "Asıl ABD ve başını çektiği NATO ittifakı her geçen gün Rusya sınırlarına biraz daha yaklaşıyor ve ciddi kuvvet topluyor" dedi.

Rusya, olası saldırı planlarını hazırlamış

Kremlin'den bir yetkili de Rusya'nın şu anda Ukrayna ile bir savaş başlatma niyetinde olmadığını, ancak Moskova'nın gerekirse güç kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir başka yetkili ise, Rus birliklerinin Kiev veya başka şehirlere saldırı ihtimalinin düşük olduğunu, ancak Moskova'nın Ukrayna'dan gelebilecek provokasyonlara yanıt verme planı olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber7

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli..
Trafiği yapay zeka yönetecek
Teknoloji

Trafiği yapay zeka yönetecek

Samsun’da ulaşım master planı kapsamında Akıllı Şehir Uygulamaları ile 32 noktaya park takip sistemi, 19 noktaya kırmızı ışık ihlal sistemi ..
Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?
İSLAM

Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?

Günümüz dünyasının getirdiği teknolojik yenilikler ve değişimler birçok kolaylığa vesile olmasının yanısıra muhafazakar insanlarda "Acaba bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay