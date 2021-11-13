Flaş Rusya iddiası: Her an o bölgeyi işgal edebilirler

Polonya ile Belarus arasında göçmen krizi devam ederken, Bloomberg'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

Üst düzey Amerikalı istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre Rusya; 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine benzer yeni bir askeri operasyona hazırlanıyor.

Habere göre Amerikalı yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda yeni toprakları bünyesine katmak için askeri operasyon düzenleyebileceği yönünde Avrupalı müttefiklerini uyardı.

Bu istihbaratın kaynağı açıklanmazken, konuyu değerlendiren uzmanlar, bu bilginin kaynağının, Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker ve tank yığınağı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları, son dönemde Rus bombardıman uçaklarının Belarus hava sahasında keşif uçuşu yapması ve bu ülkeyle ortak tatbikata girmesi olduğunu kaydetti.

Moskova’dan ‘işgal’ iddialarına yalanlama

Olası yeni saldırı ile ilgili ise Moskova yönetiminden yalanlama geldi. Açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tür iddiaların gerilimi tırmandırma girişiminden başka bir şey olmadığını söyleyerek, Karadeniz'deki Amerikan savaş gemisi varlığına dikkat çekti. Askeri faaliyetlerine hız veren tarafın gerçekte NATO olduğunu öne süren, Peskov, "Asıl ABD ve başını çektiği NATO ittifakı her geçen gün Rusya sınırlarına biraz daha yaklaşıyor ve ciddi kuvvet topluyor" dedi.

Rusya, olası saldırı planlarını hazırlamış

Kremlin'den bir yetkili de Rusya'nın şu anda Ukrayna ile bir savaş başlatma niyetinde olmadığını, ancak Moskova'nın gerekirse güç kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir başka yetkili ise, Rus birliklerinin Kiev veya başka şehirlere saldırı ihtimalinin düşük olduğunu, ancak Moskova'nın Ukrayna'dan gelebilecek provokasyonlara yanıt verme planı olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber7