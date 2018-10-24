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Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD tatmin olmayacak'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD olay tam olarak netleşene kadar, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalardan tatmin olmayacak" dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:33
Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD tatmin olmayacak'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmasında, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "ABD olay tam olarak netleşene kadar, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalardan tatmin olmayacak" mesajı verdi.

Reuters haber ajansı eriştiği ABD Dışişleri Bakanlığı iç mesajını yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imzasıyla bakanlık çalışanlarına atılan e-postada "Suudi Arabistan'ın ciddi mesuliyeti için adımlar attığını şimdiden görüyoruz. Ancak tam olarak ne olduğu netleşene kadar, tatmin olmayacağız" ifadesi kullanıldı.

E-postada Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yaptığı ziyaret de yer aldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:33
  1. ABD Dışişleri Bakanı
  2. Mike Pompeo
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Cemal Kaçıkçı açıklaması

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