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FLAŞ! Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk'in menajeri, sarı-kırmızılı ekiple ilgili gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:05
FLAŞ! Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

nümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, güçlü ve derin bir kadro kurabilmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Belçika basını son olarak Cim Bom'un Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk'i kiralamak istediğini yazmıştı. Bugün de oyuncunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

"GALATASARAY CİDDİ BİR SEÇENEK"

27 yaşındaki Polonyalı golcünün menajeri Marcin Kubacki, çıkan iddialarla ilgili olarak "Galatasaray bizim için ciddi bir seçenek. Türk kulübünün bu transferi bitirebilmek için yeterli imkanı var." ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen Teodorczyk, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 40 maçta 15 kez fileleri sarsmıştı. (Fanatik)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:05
  1. Lukasz Teodorczyk
  2. Anderlecht
  3. Galatasaray
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