Flaş karar! Ülkede kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu

Nijerya'da kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceği bildirildi.

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, basına yaptığı açıklamada, federal hükümetin çalışanların Kovid-19 aşısının zorunlu getireceğini belirtti.

Nijerya'nın şu anda yeterli aşıya sahip olmadığını ve bu nedenle zorunlu aşılamayı henüz başlatmadığını belirten Mustapha, "Federal hükümet çok yakında hizmetindeki her çalışan için zorunlu aşılama tarihini açıklayacak." dedi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 195 bin 52 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 2 bin 522 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 5 Mart'ta başlayan kitlesel aşı kampanyasında yaklaşık 4 milyon kişi aşı olmuştu.