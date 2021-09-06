  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı
İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı
Pakistan ve İtalya Afganistan’ı görüştü
İngiltere'de günlük vaka sayısı yeniden 40 bini aştı
Korona Virüs Flaş karar! Ülkede kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu
Korona Virüs

Flaş karar! Ülkede kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, Nijerya'da kamu çalışanlarına koronavirüs aşısının zorunlu olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:24:00 -
Flaş karar! Ülkede kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu

Nijerya'da kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceği bildirildi.

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, basına yaptığı açıklamada, federal hükümetin çalışanların Kovid-19 aşısının zorunlu getireceğini belirtti.

Nijerya'nın şu anda yeterli aşıya sahip olmadığını ve bu nedenle zorunlu aşılamayı henüz başlatmadığını belirten Mustapha, "Federal hükümet çok yakında hizmetindeki her çalışan için zorunlu aşılama tarihini açıklayacak." dedi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 195 bin 52 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 2 bin 522 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 5 Mart'ta başlayan kitlesel aşı kampanyasında yaklaşık 4 milyon kişi aşı olmuştu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay