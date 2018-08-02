Flaş! İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti!

İsrail Radyosu, gece Suriye sınırlarındaki Golan Tepeleri'ne hava saldırısı düzenlendiğini ve 7 kişinin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu.

İsrail Ordusu, "Golan Tepeleri'nin Suriye kısmının güneyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendi" ifadesini kullandı. Ancak kaç kişinin öldüğü konusunda sessiz kaldı.

Bu haberlerin hemen ardından, Rus Interfax haber ajansı bölgeyle ilgili flaş bir haber daha verdi. Buna göre, Rusya Golan Tepeleri'ne jandarma gönderiyor.