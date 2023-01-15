Flaş iddia! Tarımsal ve doğal araziler büyük tehlike altında: Yeşili ve doğa yok olabilir, kuraklık alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün "Standart Yağış İndeksi" metoduna göre 3 aylık kuraklık analizi sonuçları yayımlandı.

Analize göre Kırıkkale`de şiddetli kuraklık yaşanıyor.

Yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiledi.

Nem kaybından dolayı kuruyan toprak, ekilen tahılın çimlenmesini de geciktirdi.

Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, tarım arazilerinin kuraklıktan etkilendiğini söyledi. Kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşayacaklarını ifade eden Doğan, geçen yıla göre bu kış yağışların çok az olduğunu belirtti.

"Çiftçinin işi çok zor"

Çimlenmede gecikme yaşandığını anlatan Doğan, "Kuraklık olursa millet biter çiftçi biter. Çiftçi bitince de her şey pahalı olur. Unumuz, şekerimiz, sebzemiz her şeyimiz pahalı olur. Allah`a dua edelim ki rahmet versin. 10`uncu ayda ekinleri ektik. 3 ay oldu daha yeni yeni çıkanlar var. Bunlar hiç büyümez, büyümediği zamanda biçilmez. Çiftçinin işi çok zor. Geçen sene bu zamanlar çok güzel kar vardı. 2021 gibi olursa işimiz bitik. Allah, rahmetini verirse çiftçide köylüde şehirlide rahat olur" dedi.

"Geçen sene 6`ıncı aydan beri rahmet yok"

Uzun süredir yağışların olmamasından kurak geçtiğini belirten Doğan, "Çiftçide olmayınca şehirde her şey pahalı olur. Neden pahalı olur? Olmayan şey pahalı olur. Allah`ın rahmetini bereketini bekliyoruz. Milletten bir isteğim var; yağmur duasına çıksın rahmet duasına çıksın. İnşallah bizim dualarımız kabul olur. Rahmet yağar bizde rahatlarız. Şu güneşe bak. Kaç gündür de burada sis var. Geçen sene 6`ıncı aydan beri rahmet yok. Ekinlerimiz kuru, çıkmadı. Milletimize çiftçimize, Allah yardım etsin" diye konuştu.

Marmara Bölgesi son yılların en kurak dönemini geçiriyor

Sonbaharda en az yağış alan bölge, ortalamaya göre yüzde 54 daha az yağış düşen Marmara oldu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "İklim değişikliği ve kuraklığı dikkate aldığımızda, daha az etkilenebilmek için çok zorunlu alanlar dışında su tüketiminde bir kısıntıya gitmemiz gerekli olabilir" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, son 40 yılda en az yağış aldığı sonbaharın ardından kuraklığın sürdüğü Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülke geneli için suyun etkili, yeterli ve verimli kullanılmasının önemine dikkati çekti.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkeş, 2022'de sonbaharın hem sıcak hem de uzun süreli ortalamalara göre kurak geçtiğini, kışın başlamasının ardından aralık ayının ilk yarısında yağış alındığını ve sıcaklıkların düştüğünü söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün raporlarına göre, Türkiye geneli sonbahar mevsimi yağış normali (1991-2020 ortalaması) 132,7 milimetreyken 2021'de 105,6 milimetre, 2022'de ise 96,3 milimetre olarak gerçekleştiğini belirten Türkeş, sonbahar yağışlarının normale kıyasla yüzde 27, 2021'in aynı mevsimine kıyasla da yüzde 9 azaldığını vurguladı.

Türkeş, 2022'de normaline göre en fazla azalmanın yüzde 54 ile yaşandığı Marmara Bölgesi'nde sonbahar yağışlarının son 40 yıllık süreçte en düşük seviyede gerçekleştiğini aktardı.

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıklarının yeniden uzun süreli ortalamaların üzerine çıktığını, kuraklığın da sürdüğünü dile getiren Türkeş, "Yaz kuraklığını da eklerseniz 6 aydan daha uzun bir süredir Türkiye'nin özellikle kuzeybatısında, Batı Anadolu ve Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege dahil olmak üzere İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz." dedi.

"YENİ BİR KURAK DEVREYE GİRİLDİ"

Marmara Bölgesi'nin Çanakkale'nin de bulunduğu büyük bölümünde aşırı kuraklığın hakim olduğunu belirten Türkeş, 3 aylık ve 6 aylık kuraklık zaman dilimlerine bakıldığında ise önceki kurak dönem de sayıldığında son 3 yılda nemli periyotlar yaşandığını ancak yeni bir kurak devreye girildiğinin anlaşıldığını ifade etti.

"Çok şiddetli alarm uyarısı vermiyoruz ama mevcut kuraklıkla hem yaşadığımız kuraklığı hem de önümüzdeki aylarda yine kuraklığın sürebileceği olasılığını dikkate alarak suyu etkili, yeterli ve verimli kullanmayı şimdiden başlatmamız gerekiyor. Hep öyle yaşamamız gerekiyor ama iklim değişikliği ve kuraklığı dikkate aldığımızda daha az etkilenebilmek için çok zorunlu alanlar dışında su tüketiminde bir kısıntıya gitmemiz gerekli olabilir. Bu uzun süreli insan kaynağı, iklim değişikliğinin etkisiyle bir küresel ısınma yaşıyoruz. Bir yandan da yağış rejimi değişiyor. Özellikle Türkiye bölgesinde Akdeniz iklim bölgesinin egemen olduğu bölgelerde kış kuraklıklarının sıklığının, şiddetinin arttığına ilişkin gözlemler de söz konusu."