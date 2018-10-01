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Flaş iddia: Show TV ve Habertürk satıldı

Ciner Grubu’nun bünyesinde bulunan Show TV ile Habertürk TV'nin Kazak yatırımcılara satıldığı iddia edildi. Kazak grubun ismi ve satışın bedeli sır gibi saklanırken, detayların kısa süre sonra kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:28
Flaş iddia: Show TV ve Habertürk satıldı

Bir süre önce, Taksim'deki Habertürk-Show TV binasının Medipol Hastanesi'ne satıldığı ve iki televizyon kanalının Sefaköy'e taşınacağı da ortaya çıkmıştı.

Aydın Doğan'dan sonra Turgay Ciner dönemi de kapanıyor

Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in uzun süredir medyadan çıkmak istediği ve İngiltere'ye yerleştiği de kulislerde konuşuluyordu. Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Turgay Ciner son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın daveti ile Yeni Ekonomi Programı tanıtım toplantısına katılmıştı.Büyük yatırımlarla hayata geçirdiği Habertürk gazetesini alıcı bulamadığı için kapatan Turgay Ciner, nihayet satmak istediği Habertürk TV ve Show TV'ye müşteri buldu.

Ciner Medya Grubu'nu Kazaklar alıyor

SuperHaber'in edindiği bilgilere göre; Ciner Holding, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla el sıkıştı.Kazak grubun ismi ve satışın bedeli sır gibi saklanırken, anlaşma konusunda son detayların konuşulduğu ve kısa süre sonra satışın kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:28
  1. Aydın
  2. Ciner Holding
  3. Show TV
  4. Habertürk

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