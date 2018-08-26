0553 313 94 23

Flaş iddia: Rusya doların pençesinden kurtuluyor

Alman gazetesi Die Welt’te yer alan bir makalede, Rusya Devlet yönetiminin altın alışlarını resmi olarak arttırdığı ve ABD tahvillerini elden çıkararak doların diktasından kurtulmaya çalışıldığı ifade edildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:50
Flaş iddia: Rusya doların pençesinden kurtuluyor

Sputnik’in haberine göre gazete Die Welt’in yayınladığı makalede, Rus yetkililerin Batı ile ilişkilerin kısa sürede normale dönmesini beklemediği belirtildi. Amerikalı uzman James Rickards’ın yorumuna yer verilen yazıda, Rus yönetiminin ‘stratejik planı’ olduğu, altınınsa ABD’nin yaptırımlarından korunmak için ‘kusursuz bir yatırım’ olduğu ifade edildi.

ALTIN STOKLARI ARTIRILIYOR

Son 10 yıl içerisinde Moskova’nın sistematik bir şekilde altın stoklarını arttırdığına dikkat çeken gazete, Rusya’nın 2008’de 457 ton altına sahipken bu yılın temmuz ayı itibarıyla ülkenin altın stoklarının bin 944 tona ulaştığını, böylelikle Rusya’nın bu yönden Çin’i dahi sollayarak altın rezervleri bakımından dünyanın 5. ülkesi olduğunu vurguladı.

Die Welt, aynı zamanda Rus yönetiminin stratejik planını yerine getirmek adına, sadece bu yıl yüzde 9 oranında ucuzlayan altının fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı bir takım ekonomik risklere dahi girmeye hazır olduğunu kaydetti.

Yazar, doları aktif bir şekilde diğer ülkelere karşı silah olarak kullanan ABD Başkanı Donald Trump'un politikasının, altının dünya finans sisteminde çok daha önemli bir rol üstlenmeye başlamasına yol açabileceğini ifade etti.

Daha önce Bloomberg, Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırımları nedeniyle altın alımlarını artırdığını, geçtiğimiz temmuzda 26.1 ton altın satın alarak toplam rezervini 77.4 milyar dolara tekabül eden 2 bin 170 tona çıkardığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 18:50
  1. Alman Die Welt gazetesi
  2. Rusya
  3. ABD
  4. Dolar
  5. altın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antik Kentte korkutan yangın!
    1. Antik Kentte korkutan yangın!
    2. FETÖ'cülerden alçak 'Ahmet Çakar'..
    3. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    4. Washington Büyükelçisi'nden Malazgirt..
    5. SOLOTÜRK 'Polonya'da nefesleri kesti
    6. Ahlaksızlar çadır kurup alem yaptı,..
    7. İzmir'de korkutan yangın! Depoda..
    8. Dünya Şampiyonası'na 'olumsuz hava..
    9. TSK açıkladı! O terörist...
    10. ABD'de bayraklar yarıya indirildi!
    11. Metrelerce sürüklendi...Motosiklet..
    12. Afganların kavgasında kan döküldü!
    13. Rus hastadan Türkiye'ye teşekkür
    14. Flaş iddia: Rusya doların pençesinden..
    15. MEB'den o iddialara yanıt geldi!
    16. Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda..
    17. Sel felaketi nedeniyle yılanlar..
    18. General Mobile'den flaş açıklama!..
    19. Formula 1'de zafer Vettel'in!
    20. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var