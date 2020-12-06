Flaş iddia: Hasan Mezarcı hayatını kaybetti
Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. 28 Şubat sonrası işkenceler nedeniyle akli dengesi bozulmuştu.
28 Şubat sonrası işkenceler nedeniyle akli dengesi bozulan ve kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.
İddianın sahibi Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hasan Mezarcı vefat etmiş. Allah rahmet eylesin!'' ifadelerini kullandı.