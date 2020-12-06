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Gündem Flaş iddia: Hasan Mezarcı hayatını kaybetti
Gündem

Flaş iddia: Hasan Mezarcı hayatını kaybetti

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. 28 Şubat sonrası işkenceler nedeniyle akli dengesi bozulmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:57:00 - 2020-12-06 17:22:28
Flaş iddia: Hasan Mezarcı hayatını kaybetti

28 Şubat sonrası işkenceler nedeniyle akli dengesi bozulan ve kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddianın sahibi Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hasan Mezarcı vefat etmiş. Allah rahmet eylesin!'' ifadelerini kullandı.

Hasan Mezarcı nasıl o hale geldi?
Hasan Mezarcı nasıl o hale geldi?

Aktüel

Hasan Mezarcı nasıl o hale geldi?

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