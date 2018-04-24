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Bomba iddia! Gül'ü 50 vekil aday yapacak

AK Parti'ye de anketler yapan Optimar Araştırma'nın başkanı Hilmi Daşdamir, 50 kadar AK Partili vekilin istifa edip Saadet Partisi'ne geçerek Abdullah Gül'ü aday göstereceklerini iddia etti.

24 Nisan 2018 Salı 09:25
Bomba iddia! Gül'ü 50 vekil aday yapacak

ANKET firması Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den bomba iddia. 15 CHP'linin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmanın alevi sönmemişken, şimdi de 50 kadar AK Partili milletvekilinin istifa edip Saadet Partisi'ne geçerek Abdullah Gül'ü aday gösterecekleri iddiasını gündeme getirdi. Canlı yayında ortaya atılan iddia, programın bir diğer konuğu AK Partili Kuzu tarafından yalanlandı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Habertürk TV’de, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Daşdemir, AK Parti'den bazı milletvekillerinin ayrılarak Saadet Partisi’ne katılacağını ve grup kararıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstereceğini söyledi. Daşdemir, iddiasını AK Partili bir siyasetçiden gelen mesaja dayandırdı.

BURHAN KUZU YALANLADI

Programa konuk olan bir diğer isim AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da iddiaya "Külliyen yalan… Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye…" ifadelerini kullandı.

BAZI CHP'LİLER DE SAADET'E GEÇEBİLİR

Kuzu'nun bu ifadeleri sonrası iddiası tekrar sorulan Daşdemir, bazı CHP'li vekillerin de SP'ye geçip Gül'ü aday gösterebileceğini aktardı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:25
  1. İstanbul
  2. Optimar Araştırma
  3. Abdullah Gül
  4. Burhan Kuzu
  5. 2018 seçimleri

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı40 dk önce
    Çok iyi olur bu sayede millet kimin ne mal olduğunu anlar. zaten seçimden sonra ak g.t kara g.t ortaya çıkacak en azından hainler ortaya çıkar
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