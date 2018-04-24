Bomba iddia! Gül'ü 50 vekil aday yapacak

ANKET firması Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den bomba iddia. 15 CHP'linin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmanın alevi sönmemişken, şimdi de 50 kadar AK Partili milletvekilinin istifa edip Saadet Partisi'ne geçerek Abdullah Gül'ü aday gösterecekleri iddiasını gündeme getirdi. Canlı yayında ortaya atılan iddia, programın bir diğer konuğu AK Partili Kuzu tarafından yalanlandı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Habertürk TV’de, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Daşdemir, AK Parti'den bazı milletvekillerinin ayrılarak Saadet Partisi’ne katılacağını ve grup kararıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstereceğini söyledi. Daşdemir, iddiasını AK Partili bir siyasetçiden gelen mesaja dayandırdı.

BURHAN KUZU YALANLADI

Programa konuk olan bir diğer isim AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da iddiaya "Külliyen yalan… Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye…" ifadelerini kullandı.

BAZI CHP'LİLER DE SAADET'E GEÇEBİLİR

Kuzu'nun bu ifadeleri sonrası iddiası tekrar sorulan Daşdemir, bazı CHP'li vekillerin de SP'ye geçip Gül'ü aday gösterebileceğini aktardı.