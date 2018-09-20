0553 313 94 23

Flaş iddia: Esed'in istihbarat şefi komaya girdi!

Katliamcı Esed rejiminin Hava İstihbarat Şubesi Şefinin yoğun bakımda olduğu iddia edildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 01:22
Flaş iddia: Esed'in istihbarat şefi komaya girdi!

Basına yansıyan haberlere göre, Esed rejiminin Hava İstihbarat Şubesi şefi Tümgeneral Cemil Hasan yoğun bakıma kaldırıldı.

Zaman el Vasl'ın, ismini belirtmediği kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Hasan'ın böbrek yetmezliği ve kanındaki şeker seviyesinde ciddi artış sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Cemil Hasan Suriye'de sivillere yönelik katliam ve insanlık suçlarının en önemli figürlerinden biri. Hasan, bir asker olarak 1982 Hama Katliamı'na da katılmakla suçlanıyor.

Hasan aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Almanya'da da Hasan hakkında insanlığa karşı suç işleme suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 01:22
  1. Tümgeneral Cemil Hasan
  2. Esed rejimi
  3. Suriye
  4. Hama Katliamı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce Rum KKTC'de TL'ye akın ediyor
    1. Binlerce Rum KKTC'de TL'ye akın ediyor
    2. 'Üs kurun' diye yalvaran..
    3. Zam simidi de vurdu!
    4. Cenk Tosun'dan çarpıcı açıklama: Eğer..
    5. Flaş iddia: Esed'in istihbarat şefi..
    6. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad..
    7. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'un ismi..
    8. 3 gollü karşılaşma! Cengiz Ünder'li..
    9. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    10. Oyuncu Ferdi Merter hayatını kaybetti
    11. Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!
    12. Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den..
    13. Muharrem İnce'den 'İstanbul adaylığı'..
    14. Pensilvanya'da yargıç ofisine silahlı..
    15. ABD Büyükelçiliği ajan Brunson'u..
    16. FETÖ'nün sözde muhasebe imamına..
    17. Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye nasıl..
    18. Ronaldo gözyaşlarına boğuldu!
    19. Kararname yayınlandı! Ağır ceza..
    20. Mantardan kutu nasıl yapılır?
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Trump'a çarpıcı talep! "ABD ülkemizde üs kursun"
    Trump'a çarpıcı talep! "ABD ülkemizde üs kursun"
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    'Ajan' Deniz Yücel’den skandal ‘Türkiye’ açıklaması
    'Ajan' Deniz Yücel’den skandal ‘Türkiye’ açıklaması