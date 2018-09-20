Flaş iddia: Esed'in istihbarat şefi komaya girdi!

Basına yansıyan haberlere göre, Esed rejiminin Hava İstihbarat Şubesi şefi Tümgeneral Cemil Hasan yoğun bakıma kaldırıldı.

Zaman el Vasl'ın, ismini belirtmediği kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Hasan'ın böbrek yetmezliği ve kanındaki şeker seviyesinde ciddi artış sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Cemil Hasan Suriye'de sivillere yönelik katliam ve insanlık suçlarının en önemli figürlerinden biri. Hasan, bir asker olarak 1982 Hama Katliamı'na da katılmakla suçlanıyor.

Hasan aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Almanya'da da Hasan hakkında insanlığa karşı suç işleme suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı.

Kaynak: Mepa News