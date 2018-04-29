Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin kontrolündeki köyleri ele geçirdi!

Suriye ordusunun devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasına göre, Esed rejimi terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG'nin kontrolündeki birçok köyü ele geçirdi.

Bu köylerin, Fırat nehrinin doğusunda ve Irak sınırı yakınlarında olduğu da aynı haberde belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel de Esed rejiminin Deyrizor civarında kendilerine saldırdığını ifade etti.

Sosyal medyadaki terör örgütü YPG kaynakları, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyona bağlı uçakların, Esed rejimine bağlı birlikleri hedef aldığını iddia etti.