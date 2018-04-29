Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin kontrolündeki köyleri ele geçirdi!

Suriye ordusu, Esed rejiminin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bazı kasabaları ele geçirdiğini duyurdu.

29 Nisan 2018 Pazar 15:48
Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin kontrolündeki köyleri ele geçirdi!

Suriye ordusunun devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasına göre, Esed rejimi terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG'nin kontrolündeki birçok köyü ele geçirdi.

Bu köylerin, Fırat nehrinin doğusunda ve Irak sınırı yakınlarında olduğu da aynı haberde belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel de Esed rejiminin Deyrizor civarında kendilerine saldırdığını ifade etti.

Sosyal medyadaki terör örgütü YPG kaynakları, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyona bağlı uçakların, Esed rejimine bağlı birlikleri hedef aldığını iddia etti.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:48
  1. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ot kansere çare olacak
    1. Yerli ot kansere çare olacak
    2. MİT'in operasyonundan rahatsız olan..
    3. Derbiyi kazanan Beşiktaş şampiyon oldu
    4. Avrupa toplumu çöküşte! Yıllık..
    5. Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    6. Gaziantep'te birlik çağrısı
    7. 10 şehirde aranıyordu, Edirne'de yol..
    8. MHP'li isim yatağında ölü bulundu
    9. Tesla'da şok istifa!
    10. Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna..
    11. Veysel Eroğlu: Kanal Edirne'nin yüzde..
    12. Mustafa Destici: Hangi şekilde olursa..
    13. Malatya'da kazanan yok!
    14. Alman ordusu dökülüyor... Ek bütçe..
    15. Meral Hava Yolları yüksekten uçuyor
    16. İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu:..
    17. Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin..
    18. İmzaların ne zaman atılacağı belli oldu!
    19. Çorum'da traktörün altında kalan..
    20. Suudlara ve BAE'ye silah ihracatı..
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm