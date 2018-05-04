Flaş iddia! 'Akşener: Seçilirsem FETÖ'cüleri serbest bırakacağım'

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün yüz bin imza üzerinden bir hamle yapmasına ilişkin uyarısını değerlendirdi.

Bahçeli'nin uyarısında isim vermediğini ama Akşener'i kastettiğini belirten Övür, şunları yazdı:

"MHP lideri Bahçeli, tıpkı erken seçim çıkışı gibi yine gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Daha doğrusu kafasına takılan ilginç soruyu kamuoyuyla paylaştı. Şöyle diyordu:

"FETÖ'nün seçmen ayağı takip edilmiş midir?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verecekler arasında ne kadar ByLock'çu, ne kadar görevden alınmış olan, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilebilir." Bahçeli isim vermedi ama Meral Akşener'i tarif ettiği çok açıktı. Sorular aslında hiç de yabana atılacak gibi değildi ve Akşener'in çevresinde başından beri FETÖ'cülerin kümelendiği biliniyordu. O günlerde alelacele parti kurması, ramazan ayında kongre yapması ve ortada hiçbir işaret yokken "başbakan olacağım" iddiasında bulunması hep şüpheyle karşılanmıştı.

Hatta "FETÖ"cü polisler için "İktidara gelirsem hepsini bırakacağım" sözleri de ona aitti.

Sonra 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal girişimi geldi ve Akşener derin bir sessizliğe gömüldü. Aslında Bahçeli'nin bugün seslendirdiği "100 bin imza içinde acaba FETÖ'cüler olacak mı?" sorusunu haklı kılan başka işaretler de var. Akşener ilk şehir gezilerine çıktığında onu karşılayanlar arasında hatırı sayılır oranda FETÖ'cü olduğu hep söylendi. Mesela Akşener'in, 15 Temmuz öncesi Denizli gezisi... Orada kendisini karşılayanlar arasında Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve işadamı Abdullah Yağcı'nın olduğu iddiası üzerinde kimse durmadı. Oysa bu iki isim 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklandı.

Bunların Akşener'i karşılayıp uğurladıkları hatta finans desteği verdikleri iddiası herhalde araştırılacak.

Doğrusu siyasi yolculuğa çıkışında FETÖ'den alınan seçmen desteğinin şimdi toplanacak 100 bin imza işine yansımayacağını kim söyleyebilir? Merakla izleyeceğiz."