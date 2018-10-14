Flaş iddia: ABD, Suriye'de beyaz fosfor bombası kullandı!

ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Hacin kentine düzenledikleri hava saldırısında kullanımı yasak olan beyaz fosfor kullandıkları ileri sürüldü.

Esed rejimi haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyr ez Zor'dan 110 kilometrelik mesafede yer alan Hacin kentinin birkaç mahallesine düzenlediği bombardımanda beyaz fosfor mühimmatı kullandı.

Haberde, saldırı sonucunda sivil kayıpların olup olmadığına yönelik bilgiyse aktarılmadı.

Saldırı sonrasında kentte büyük yangınlar var

Daha önce Ateşkes İzleme Merkezi, 8 Eylül'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-15 uçağının Hacin'i kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu, saldırı sonrasında kentte büyük yangınların görüldüğünü açıklamıştı.

Koalisyonsa ellerinde beyaz fosforlu herhangi bir mühimmatın olmadığını öne sürmüştü.

Kitle imha silahı kabul edilen beyaz fosforlu bombaların kullanımı, 1949 Cenevre Sözleşmelerine ilişkin ek protokolle yasaklanmış durumda.

"Deyr ez Zor'a yönelik saldırıda siviller yaşamını yitirdi"

Diğer yandan Esed rejimi televizyonu El İhbariye, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyr ez Zor'a yönelik hava saldırısının sivil halk arasında ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu bildirdi.

Haberde, "Uluslararası koalisyon güçleri Deyr ez Zor'un doğusundaki es-Susa fırınını vurdu, saldırı sonucunda birkaç sivil öldü ve yaralandı" ifadelerine yer verildi.