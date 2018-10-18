Flaş iddia: ABD, Deyrizor'da sivilleri vurdu

Sputnik'e konuşan Suriyeli askeri bir kaynak, ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde yer alan es Susa yerleşimindeki sivillerin yaşadığı konutlara hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

'Koalisyon, sivillerin olduğu bölgeyi bombalıyor'

Kaynak, "Evet, bugün de olay yaşandı, koalisyonun hava kuvvetleri masum sivillerin konutlarını sürekli olarak bombalıyor ve böylelikle DAEŞ'in militanlarına yardım ediyor" diye konuştu.

Diğer yandan Suriye Devlet Televizyonu, saldırıyla ilgili haberinde, "Uluslararası koalisyonun hava kuvvetleri Deyr ez Zor'un doğusunda yer alan es Susa yerleşimindeki sivillerin yaşadığı konutlara birkaç hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Ölü veya yaralı olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmadı

Yerel kaynaklarına dayandırılan, saldırılarda ‘yerli sivillerin arasında ölü ve yaralıların bulunduğu' belirtilen haberde, ölü ve yaralıların sayısıyla ilgiliyse net bilgi aktarılmadı.

Geçen pazartesi Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD ve Amerikan yanlısı oluşumların eylemsizliği sonucu DAEŞ'in Fırat nehrinin doğusunda Hacin ile Es Susa yerleşimleri arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgeyi kontrol altına aldığını duyurmuştu.