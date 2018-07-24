0553 313 94 23

Flaş iddia! ''12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek''

İP Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Fox Tv'de katıldığı bir programda 12-13 MHP'li milletvekilinin İP'e geçeceğini iddia etti.

24 Temmuz 2018 Salı 10:25
Flaş iddia! ''12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek''

İP Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunanan Türkkan, "12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek" ifadelerini kullandı.

Meclis'te MHP'nin 49, İP'nin ise 42 sandalyesi bulunuyor.

MERAL AKŞENER ADAY OLACAK MI?

Öte yandan Meral Akşener'in aday olup olmayacağıyla iglil soruya da yanıt veren Türkkan, "Meral Akşener aday olmayacak, delegeler onu aday gösterecektir" dedi.

72 SAAT SÜRE TALEP ETTİ

Dün Meral Akşener'i ikna etmek için evinde ziyaret eden Türkkan, Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirterek, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:25
  1. Lütfü Türkkan
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
  4. MHP

YORUM YAZ

  • fahrifahri2 sa önce
    Allah sizin gibi idarecileri ancak müstehak olan bir kavme verir. Oradan seçil buraya geç?! Allah belanızı versin. Nasıl böyle bir şey olabilir. Bu ne şerefsiz bir hareket.
  • Yav ve heYav ve he2 sa önce
    Aç tavuk düşündekendini darı anlarında görürmüs, sen niye ortalıkta dolaşıyorsun bak başkanın istifa şov yapıyor sende gidip oradaki ağlama seansların katılmana bak, biz bile milletçe perişan olduk nolu maralice gitme bizi sensiz bırakma hani paganist güneş bize iyi gelecektibizi bırakmaaaaaaaaaaaEüüüüvvvvvvvvuaaaaaaaaaaaÜüüüüüvvvvvv
  • AydınAydın2 sa önce
    Tiyatro
  • sedatyesilsancak@hotmail.com[email protected]2 sa önce
    Geri Zekalı IP den gitmeleri engellemek için resmen yalan söylüyor.Bunların hepsi vatan sevdalıları olamaz hepsi Fötö uşakları
  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    Kontrollü istifa :-)))) Ulen ne şaklaban heriflersiniz, aç tavuklar önce bir kendi pırtınızı toparlayın sonra MHP ye sarkarsınız. Aday olmayacakmışta kendileri aday gösterecekmişte, istemem yan cebime hesabı. Eski MHP olsaydı bunları tokat manyağı yaparlardı ya neyse
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!
  1. Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar..
  2. Kızılay, Kurban Bayramı'nda..
  3. "Yahudi Ulus Devlet Yasası" 8 dilde..
  4. Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve..
  5. Yine CHP yine iftira! Çöken bina için..
  6. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları..
  7. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları..
  8. Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
  9. Gaziantep'te Uluslarası Gastronomi..
  10. Lazio ve Bursaspor kurmayları Caicedo..
  11. MEB sözleşmeli Din Kültürü ve Ahlak..
  12. Filipinler'de Müslümanlara özerklik..
  13. Feto ile Oktar'ın kod adları bile aynı..
  14. Abartı egzoza geçit yok! Trafikten men..
  15. BİLSEM Sözleşmeli öğretmen atama..
  16. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
  17. MEB İKGM sözleşmeli öğretmen atama..
  18. Sözleşmeli fen ve teknoloji..
  19. Akıncı Üssü'nde yakalanan SAT'çılar..
  20. Elon Musk, Apple'a rakip oluyor!..
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler