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Galatasaray, Gomis'in menajerini İstanbul'a çağırdı!

Galatasaray yönetimi, İstanbul'a çağırdığı yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy ile çok kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

31 Temmuz 2018 Salı 10:36
Galatasaray, Gomis'in menajerini İstanbul'a çağırdı!

Geçen sezona damga vuran Bafetimbi Gomis bu sezon öncesinde ise istekleri ile kulübün başını bir hayli ağrıttı. Menajeri Patrick Mendy kulüpten yeni bir anlaşma talep ederken Gomis'in yıllık 3 milyon 350 bin Euro olan kazancının da 5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini istedi. Geçen sezon imza parası, şampiyonluk primi ve maç başına kazançları ile birlikte toplamda 6.4 milyon Euro'yu cebine koyan Fransız oyuncunun yeni sezonda da bu beklentiye girmesi hesapları bozdu.

'BU İŞİ KAPATIN'

İsviçre kampında yüzü hep asık olan ve bir türlü kendini futbola veremeyen Gomis'in durumunu konuşmak da G.Saray için öncelik haline geldi. Oyuncu satmadan kimseyi kadrosuna katması mümkün olmayan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeri Mendy'yi İstanbul'a çağırdı.

Sarı-kırmızılıların AEK ile Atina'da oynayacağı maç için kadroda yer alan Fransız oyuncunun son maçta bir kez daha durumunu inceleyecek olan Fatih Terim raporunu da verecek. Menajer Mendy ile G.Saray yönetimi arasındaki toplantı ise tam anlamıyla bir sinir harbi olacak.

Aslan bir kez daha Gomis'in ücretine zam yapılmayacağını vurgulayacak ve şu soruyu soracak: "Gomis'e teklif var mı yok mu? Eğer teklif varsa bize söyleyin ve kararımızı verelim. Eğer teklif yoksa bu olayı kapatın ve Gomis de futboluna baksın!"

Şu anda transferdeki belirsizlik de tamamen Gomis kaynaklı. Fransız oyuncunun ayrılması halinde ilk önce forvet transferi yapılmak zorunda. Aksi halde ise Aslan'ın hedefi değişecek.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:36
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