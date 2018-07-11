Flaş gelişme! Adnan Oktar'ın mal varlığına el konuldu, şirketlerine kayyım atandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Polis helikopteri ve deniz polisi de operasyona destek veriyor. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı.

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 4 ilde 120 adreste sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var. Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının bir süre polise direndikleri öğrenildi. Bölgeye özel harekat polislerinin gönderildiği belirtildi. Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor.

'Kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alanAdnan Oktar ve yaklaşık 235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu operasyon sabaha karşı başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor. Aramalar devam ederken bazı belgelere de el kondu.

ADNAN OKTAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmak istenen Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öğrenildi. Bölgeye özel harekat polisleri gönderildi. Saat 08:35 sıralarında Adnan Oktar da gözaltına alındı. Oktar, sağlık kontrolü için İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu. Hepsi yalan" dedi.

Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Şu ana kadar 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, çok sayıda adreste arama yapıldığı, aramalara polis helikopterinin ve deniz polisinin de destek verdiği öğrenildi.