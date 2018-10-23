Flaş gelişme! Konsolosluk aracında Kaşıkçı'ya ait eşyalar bulundu
Sultangazi'deki konsolsluk aracında, Kaşıkçı'ya ait bilgisayar, özel eşya ve evrak bulundu.23 Ekim 2018 Salı 18:36
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki konsolosluk aracında arama yapan uzman ekipler, öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait bilgisayar, evrak ve özel eşyaları buldu.
CNN TÜRK'ten Fulya Öztürk'ün aktardığı son bilgilere göre, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait aracının içinden çıkanlar belli oldu. Emniyet kaynakları, aracın içinden iki bavul çıktığını ve bavuldan da kıyafetlerin çıktığını belirtti. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bir bulguya ulaşılamadı.
Ayrıntılar gelecek...
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