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Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kadrosuna kattığı Cezayirli golcü Islam Slimani İstanbul'a geldi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:58
Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani İstanbul'da

Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Andre Ayew'i renklerine bağlayan Fenerbahçe transfer şova devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Islam Slimani, imza atmak üzere Türkiye'ye geldi.

Slimani Kadıköy'de maç izleyecek

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Islam Slimani, Sarı-Lacivertli takımın Bursaspor maçını tribünden izleyecek. Cezayirli golcü, en son Leicester City formasını giydi

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:58
  1. Bursa
  2. Fenerbahçe
  3. Islam Slimani
  4. Leicester City
  5. İstanbul

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