Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kadrosuna kattığı Cezayirli golcü Islam Slimani İstanbul'a geldi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:58
Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Andre Ayew'i renklerine bağlayan Fenerbahçe transfer şova devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Islam Slimani, imza atmak üzere Türkiye'ye geldi.
Slimani Kadıköy'de maç izleyecek
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Islam Slimani, Sarı-Lacivertli takımın Bursaspor maçını tribünden izleyecek. Cezayirli golcü, en son Leicester City formasını giydi
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