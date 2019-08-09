Flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Parti kuracağı ifade edilen eski BaşbakanAhmet Davutoğlu'nun dünürü Dursun Topçu, İstanbul Ticaret Odası'ndaki görevinden ayrıldı.09 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Yeni parti hazırlığında olduğu ileri sürülen Ahmet Davutoğlu'nun dünürü Dursun Topçu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
Şekib Avdagiç duyurdu
İstanbul Ticaret Odası’nın ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşma yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun görevinden ayrıldığını belirterek, çalışmaları için kendisine teşekkür etti.
Ahmet Davutoğlu’nun kızı Meymune, Dursun Topçu’nun oğlu Talha Topçu ile evli.
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