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Flaş gelişme! Tayland'da çocuklardan 2'si kurtarıldı

Tayland'da dünyanın gözünü kırpmadan izlediği kurtarma operasyonundan müjdeli haber geldi. resmi olarak doğrulanmasa da yerel medya 2 çocuğun kurtarıldığını bildirdi.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:47
Flaş gelişme! Tayland'da çocuklardan 2'si kurtarıldı

Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için başlatılan uluslararası kurtarma operasyonundan son dakika haberi var.

2 ÇOCUK KURTARILDI

Yerel medya, iki çocuğun kurtarıldığını bildiriyor. Yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Bu sabah Türkiye saatiyle 06.32'de başlayan operasyona 13'ü uluslararası 18 dalgıç katılıyor.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:47
  1. Tayland
  2. Arama Kurtarma

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