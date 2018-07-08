Flaş gelişme! Tayland'da çocuklardan 2'si kurtarıldı

Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için başlatılan uluslararası kurtarma operasyonundan son dakika haberi var.

2 ÇOCUK KURTARILDI

Yerel medya, iki çocuğun kurtarıldığını bildiriyor. Yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Bu sabah Türkiye saatiyle 06.32'de başlayan operasyona 13'ü uluslararası 18 dalgıç katılıyor.