Flaş gelişme! Tayland'da çocuklardan 2'si kurtarıldı
Tayland'da dünyanın gözünü kırpmadan izlediği kurtarma operasyonundan müjdeli haber geldi. resmi olarak doğrulanmasa da yerel medya 2 çocuğun kurtarıldığını bildirdi.08 Temmuz 2018 Pazar 14:47
Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için başlatılan uluslararası kurtarma operasyonundan son dakika haberi var.
2 ÇOCUK KURTARILDI
Yerel medya, iki çocuğun kurtarıldığını bildiriyor. Yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmış değil.
Bu sabah Türkiye saatiyle 06.32'de başlayan operasyona 13'ü uluslararası 18 dalgıç katılıyor.
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