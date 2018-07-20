Flaş bedelli askerlik açıklaması! 'Eğer paranız yoksa...'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, bir süredir gündemde olan bedelli askerlik düzenlenmesinin tamamlandığını ve ödemeler için bankaların harekete geçtiğini belirtti. Nacar, "Bedelli askerliğe başvurmaları için önlerinde 3 ay gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde bankalar bedelli askerlik ücretinin ödenmesi için düşük faizli bir kredi yapılanması çalışması başlatıyor. Şuan kredi çekmek ya da gayrimenkul satışı yapmak için doğru zaman olmayabilir" dedi.

Düzenlenen yasayla birlikte 1 milyona yakın kişi bedelli askerlik için başvuru yapabilecek. Yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise ödenmesi gereken 15 bin lira için arayışa girdi. Kendilerine ait ev, araba, arsa gibi mallarını satışa çıkarmaya yönelen vatandaşların malları değerinden düşük satılığa çıkardığı tespit edildi. Farklı bankaların ise bedelli askerlik için kendilerine başvuran vatandaşlara yönelik kredi çalışmaları hızla devam ediyor. Düşük faizli ve uygun ödeme koşulları doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin içeriği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bu sayede vatandaşlar üzerlerine kayıtlı olan mal varlıklarını satmak zorunda kalmayacak.

'VATANDAŞLARIMIZ SAKİN OLSUN'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, bir süredir gündemde olan bedelli askerlik düzenlenmesinin tamamlandığını ve ödemeler için bankaların harekete geçtiğini belirtti. Nacar, “Ellerinde bulunan gayrimenkulleri değerinin altında satmaya çalışan vatandaşlarımıza öncelikle sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Bedelli askerliğe başvurmaları için önlerinde 3 ay gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde bankalar bedelli askerlik ücretinin ödenmesi için düşük faizli bir kredi yapılanması çalışması başlatıyor. Şuan kredi çekmek ya da gayrimenkul satışı yapmak için doğru zaman olmayabilir. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde yapılacak olan düzenlemeler vatandaşımızın çıkarları doğrultusunda olacaktır“ dedi.

Nacar, ayrıca milyonlarca emeklinin maaş ve ek ödemelerini zamlı olarak almaya başladığını da belirtti. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile yüzde 9.17 oranında zamlanan maaşlar 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekliler 86 ile 427 lira arasında artan maaşlarını hesaplarında görecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre yatırıyor. Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25’i ile 28’i arasında zamlı maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında Haziran 2018 itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyordu. En yüksek maaş yüzde 9.17’lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 liraya ulaşmış oldu.

En yüksek maaşı alan emeklinin eline Haziran 2018’de ek ödemeyle birlikte 4 bin 660 lira geçtiğini belirten Nacar, "Bu artış ile birlikte 5 bin 87 lira geçecek. Böylece en yüksek maaşta 427 liralık artış yaşanacak" dedi.