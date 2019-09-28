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Flaş iddia: Suudi Arabistan diz çöktü! Husilerle ateşkesi kabul etti

Middle East Monitor'un haberine göre Suudi Arabistan, Batı basınında Cuma günü yayınlanan haberlere göre Yemen’in dört bölgesinde Husilerle ateşkes imzalamayı kabul etti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:54
Flaş iddia: Suudi Arabistan diz çöktü! Husilerle ateşkesi kabul etti

Wall Street Journal'ın haberine göre Husilerle ateşkes talebi Yemen'in başkenti Sana'yı da kapsıyor. Bununla birlikte, ilgili kaynaklar, ateşkesin sürdürülebilir olması halinde ülkenin diğer bölgelerini kapsayacak şekilde genişleyebileceğini belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın bu yönde eğilimi olduğu aktarıldı. Gazete, Husilerin Suudi Arabistan ve ABD'ye, kendilerinin İran'dan uzaklaşmak istediği konusunda güvence vermiş olabileceğini kaydetti. Bloomberg, yeni ateşkes hakkındaki haberin yayınlanmasından sonra petrol fiyatlarının yüzde 1,5 oranında düştüğünü belirtti.

İddialara göre Husiler içerinde İran ile ilişkiler konusunda ihtilaf yaşanıyor. Son olarak Saudi Aramco saldırısının ardından gündeme getirilen iddialarda Husilerin içindeki bazı grupların İran'a mesafe koyma taraftarı olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:54
  1. Yemen
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan
  4. Saudi Aramco
  5. İran

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