Flaş atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu ve 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Selim Çelenk'in atanması uygun görüldü.

Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan beşinci derece kadrolu vergi müfettişliğine, yeterlik sınavında başarı gösteren Naciye Taşkesen, Tayfur Ali Tunçsan, Elif Mutlu, Murat Softa, Emre Dal, Ömer Faruk Şahin ile Mert Karagül atandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3000 ek göstergeli Elazığ 8'inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi.