Flaş açıklama geldi! İran son noktayı koydu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinden bir video yayınlayarak, İran'ın nükleer anlaşma konusunda bir kez daha pazarlık yapmayacağını ve müzakere masasına oturmayacağını açıkladı.

"ABD ZORBALIK YAPIYOR"

Zarif, ABD'nin anlaşmanın yükümlülüklerini ihlal ederek, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelere "zorbalık" yaptığını öne sürdü.