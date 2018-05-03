Flaş açıklama geldi! İran son noktayı koydu
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın bir daha nükleer müzakere masasına oturmayacağını söyledi.03 Mayıs 2018 Perşembe 15:13
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinden bir video yayınlayarak, İran'ın nükleer anlaşma konusunda bir kez daha pazarlık yapmayacağını ve müzakere masasına oturmayacağını açıkladı.
"ABD ZORBALIK YAPIYOR"
Zarif, ABD'nin anlaşmanın yükümlülüklerini ihlal ederek, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelere "zorbalık" yaptığını öne sürdü.
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