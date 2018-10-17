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Flaş açıklama: Ankara talimat versin 20 günde...

ÖSO Münbiç Askeri Konsey Başkanı Adnan Ebu Faysal, “Ankara talimat versin PKK’yı 20 günde Münbiç’ten sileriz” dedi

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:24
Flaş açıklama: Ankara talimat versin 20 günde...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Münbiç'te terör örgütü PKK'ya karşı hazırlıklarına devam ediyor. Operasyon hazırlıklarından bahseden ÖSO Münbiç Askeri Konsey Başkanı Adnan Ebu Faysal, "Ankara talimat versin PKK'yı 20 günde Münbiç'ten sileriz" dedi. Ebu Faysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak, “PKK'yı kendi kazdığı çukurlara gömmek için hepimiz yemin ettik. Münbiç bu alçak güruhtan temizlenecek ve yeniden asli sahiplerine dönecek” diye konuştu.

PKK şehri havaya uçuracak

Ebu Faysal, DEAŞ’ın 2014 yılında Münbiç’te şehrin etrafına kazdığı hendekleri PKK’nın temizleyerek yeniden kullandığını anlattı. Ebu Faysal, terör örgütünün Münbiç ilçe merkezini çevreleyen hat boyunca yeraltı tünelleri kazdığını, TSK-ÖSO harekatının başlaması durumunda şehri havaya uçurarak büyük bir katliama imza atacağını ifade etti.

ABD tehlikeli bir oyun oynuyor

Atalarının yüzyıllardır Münbiç’te yaşadığını kaydeden Ebu Faysal, “ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor, ithal teröristlerle işgal edilen topraklarımızdan hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Washington’un tasarrufunun sadece askeri faaliyetlerden ibaret olmadığını vurgulayan Ebu Faysal, “ABD, Münbiç’te eğitim, siyaset, iktisat ve eğitim konularında PKK’ya alt yapı hizmeti veriyor” dedi.

Yeni bir tabela oyunu

Münbiç Yerel Meclisi eski Başkanı Münzir el Sellel de ABD’li yetkililerin Münbiç’teki PKK'lı teröristlere “Türkiye’yi oyalıyoruz, korkmanız gereken bir durum yok” dediğini anlattı. El Sellel, ABD’nin muhalif isimlerle farklı yollarla görüşmeler yaptığını ve PKK’nın sözde federal devletini kabul etmeleri konusunda iknaya çalıştığını aktardı. El Sellel, ABD’nin telkiniyle PKK’nın yeni bir tabela oyununa girebileceği bilgisini verdi.

PKK’dan ABD'ye yalanlama

Öte yandan Yeni Şafak’ın “ÖSO 7 noktada teyakkuz halinde” haberi sonrası bir video yayınlayan PKK, “Bizi hiçbir güç Münbiç’ten çıkaramaz” mesajı yayınladı. Ebu Arab ve Hayya Hardan isimli teröristler, Erdoğan ve TSK aleyhine iftira ve hakarete varan ifadeler kullandılar.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:24
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. ÖSO Münbiç Askeri Konsey Başkanı Adnan Ebu Faysal
  4. münbiç

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  • hay bin gunduzhay bin gunduz38 dk önce
    olm çaktırmadan yapacak sınız... sanki bizim haberimiz yokmuş gibi...
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