Dünyayı sallayan açıklama: 18 İran askeri öldürüldü Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı milisin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.