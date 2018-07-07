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Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki aşırı sıcaklar yüzünden çıkan büyük orman yangınları nedeniyle San Diego bölgesinde OHAL ilan edildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:09
Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!

San Bernardino Ulusal Ormanı yakınlarında çıkan Valley Yangını ve Santa Barbara yakınlarındaki Goleta bölgesinde çıkan Holiday yangınlarına bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi.

Goleta bölgesinde 20'den fazla ev yangına teslim olurken Santa Barbara Bölge Şerifi tarafından yapılan açıklamada yangının bir evde başladığı ve rüzgarın da etkisi ile yakıdaki çalılıktan beslenerek yayıldığı açıklandı. Bölgede rüzgarın hızı saatte 73 kilometreyi buluyor.

Bölgedeki yangına 30'dan fazla itfaiye aracı, iki gece uçuş donanımına sahip helikopter ve yüzlerce itfaiye görevlisi katılıyor.
Bölgede yaşanan aşırı sıcaklar yaşamı da olumsuz etkiliyor. Güney Kaliforniya'daözellikle Los Angeles County, San Fernando Valley, Orange County ve Inland Empire bölgelerinde olmak üzere 82 bölgede 20 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Başlıca aşırı klima kullanımı ve soğutucuların normalin üzerinde çalışmasından dolayı güç dağıtım kutularının arızalanmasından kaynaklanan kesintiler özellikle yaşlı ve hastalar için hayati tehlike oluşturabiliyor. Los Angeles Su ve Güç departmanı ile elektrik dağıtım firması Edison kullanıcıları klima ve soğutma sistemlerini daha yüksek derecelere ayarlayarak enerji tasarrufu yapmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer sıcakların bugün de devam edeceğini belirterek, halkı tehlikelere karşı uyarıyor.

Bugün Güney Kaliforniya'da etkili olan kavurucu sıcaklar yangınlara sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı. San Bernardino Ulusal Ormanı yakınlarında çıkan Valley Yangını ve Santa Barbara yakınlarındaki Goleta bölgesinde çıkan Holiday yangınlarına bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:09
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