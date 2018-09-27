0553 313 94 23

FLAŞ! 160 yıllık matematik problemi çözüldü

Bilim dünyasınca iyi tanınan ünlü İngiliz Profesör Michael Atiyah, 1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemini çözdüğünü iddia etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:57
FLAŞ! 160 yıllık matematik problemi çözüldü

Bilim dünyası İngiliz Profesör Michael Atiyah’ın açıklamasını konuşuyor. Zira Atiyah 160 yıldır çözülemeyen ve çözene 1 milyon dolar kazandıracak problemi çözdüğünü iddia etti.

"Matematiğin Nobel"i olarak da anılan Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum'da bilim dünyasına sundu.

1 milyon dolar (Yaklaşık 6.1 milyon TL) ödüllü matematik problemi adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor.

Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor.

Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor.

En büyük asal sayı 26 Aralık 2017'de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.

Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:57
  1. Matematik
  2. matematik problemi
  3. 160 yıllık matematik problemi
  4. bilinmeyen matematik problemi çözüldü
  5. bilim dünyasında flaş gelişme
  6. İngiliz Profesör Michael Atiyah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATM'den para çektikten sonra kurşun yağdırdılar
    1. ATM'den para çektikten sonra kurşun..
    2. Dolarda büyük düşüş! 6 TL'nin altını..
    3. Borsa İstanbul’un yeni başkanı belli..
    4. Esed İdlib’de şeytanlık peşinde
    5. Günlerce tatava yapmışlardı... İntihar..
    6. Nepal'de sel felaketi 117 can aldı
    7. 'Af' çıkarsa 50 bin torbacı serbest..
    8. Binali Yıldırım'dan af açıklaması:..
    9. Otomobili derede bulunmuştu, cesedi..
    10. İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
    11. Fed'in kararı sonrası dolarda düşüş..
    12. "15 Temmuz'da, 'Manyak mısınız ne..
    13. ABD ve İsrail, Türkiye’de yeni bir..
    14. TBMM'de 5 parti o konuda anlaştı!
    15. FLAŞ! 160 yıllık matematik problemi..
    16. 3. Havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs..
    17. AB sınırlarında 31 milyon ürüne el..
    18. Ölen kızı için iPhone şeklinde mezar..
    19. Ermenistan'da gözaltına alınmış, bugün..
    20. YSK'dan "mükerrer kayıt" mesajı
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir