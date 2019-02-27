Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna,Al Este del Cante ile CRR’de

Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna, Latin Grammy Ödüllü Al Este del Cante ile 25 Mart’ta Cemal Reşit Rey Salonu’nda sahne alacak.

Yeni kuşağın lider flamenko şarkıcısı Arcngel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna, 2018 Latin Grammy ödüllü albümleri Al Este del Cante ile 25 Mart’ta CRR’de sahne alacak. Avrupa’nın iki zıt ucundaki müzik kültürlerinin kesiştiği “Al Este del Cante” son yılların en başarılı füzyon müzik örneklerini barındırıyor. Cemal Reşit Rey’deki konser dinleyiciye müzik ve şiirin ilham verici nehrinde, yüksek kaliteli sonik ve estetik bir yolculuk vadediyor.

“Son yılların en başarılı müzik birlikteliği” olarak gösterilen Arcngel ve Estruna’nın CRR Konser Salonu’nda verecekleri konser müziğin kültürleri birleştirme gücünün en güzel örneklerinden biri olacak.

Arcngel’in billur gibi sesi ile Yeni Bulgar Sesleri Korosu’nun canlı armonisi arasındaki etkileyici tezat dinleyicilere farklı bir deneyim sunacak.

Konserde Galaxia Rosada, Dumbata, Baladilla De Los Tres Ros ve La Leyenda Del Tiempo’nun da içinde bulunduğu albümden eserler seslendirilecek.

Konser biletleri 110-80-50 ve 40 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

Arcngel yeni kuşağın yegane lider flamenko şarkıcısı olan kabul ediliyor. Asıl adı Francisco Jose Arcngel Ramos olan sanatçı, 1977’de Huelva’da dünyaya gelir. Kökleri ise flamenko müziğindeki ünlü fandango formunun doğduğu bölge olan Alosno’dan geliyor.

10 Yaşından Önce Başlayan Müzik Kariyeri

Arcngel bir şarkı yarışmasındaki ilk resmi birinciliğini henüz 10 yaşında elde etmiş olsa da onun şarkıcılık kariyeri aslında daha geriye uzanıyor. Arcngel’in bu zaferinin öncesinde; flamenkonun önemli dansçıları Javier Baron ve Eva Yerbabuena’ya, gitarist Vicente Amigo’ya ve perküsyonist Manuel Soler’e şarkı söyleyerek eşlik ettiği bir kariyeri de bulunuyor.

Arcngel 2001’de kendi adıyla yayınladığı ilk albümünün ardından, 2004’te La Calle Perdia, 2006’da ise Ropavieja’yı dinleyicileriyle buluşturuyor. 2011’de ise büyük övgü toplayacak olan dördüncü albümü Quijote de los Sueos’u kaydediyor.

Bir Ayağını Geçmişe Bir Ayağını Geleceğe Koyarak Yürüyen İp Cambazı

Sanatçı melodilere karşı oldukça derin ve melankolik bir hassasiyete sahip. Onu farklı yapan da bu. Flamenko söylerken ise; “Tarihi gerçekliği net bir şekilde ortaya koyduktan sonra gerisini alabildiğince hayal gücüne bırakabilirsin” yaklaşımına sahip. Arcngel, bu yaklaşım ve flamenko müziğine adanmışlıkla 2015’te Tablao’dayı kaydeder. Bu albümde, Madrid, Barselona ve Sevil’in flamenkonun gelişiminde oynadığı rolün tablosunu çizer.

Sanatçı, 2018’de Georgi Petkov yönetimindeki Yeni Bulgar Sesleri Korosu ile birlikte son albümü Al Este del Cante’yi kaydeder. Macerası çıkışından 5 yıl öncesine dayanan albüm İspanya’nın en önemli festivallerinden olağanüstü ilgi görür. Bir röportajında, eleştirmenlere şöyle cevap verir; “Saygıyı elden bırakmadan sınırları ihlal etmeliyiz. Ben elindeki sopayı dengesini korumak için dikkatle sımsıkı tutan, bir ayağını geçmişe, bir ayağını geleceğe koyarak yürüyen bir ip cambazıyım.”

O ip cambazı, 2017 yılındaki bir konserlerinde canlı olarak kaydedilen bu albümüyle Latin Grammy’sinde “2018 Yılının En İyi Flamenko Albümü” ödülünü kucaklar.