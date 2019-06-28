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FKÖ'den Manama çalıştayına katılanlara "uluslararası hukuka bağlılığınızı ilan edin" çağrısı

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Manama'daki "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılan tüm tarafları uluslararası hukuka bağlılıklarını ilan etmeye çağırdı

28 Haziran 2019 Cuma 20:34
FKÖ'den Manama çalıştayına katılanlara "uluslararası hukuka bağlılığınızı ilan edin" çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Bahreyn'in başkenti Manama'daki "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılan tüm taraflara uluslararası hukuka bağlılıklarını ilan etme çağrısı yaptı.

FKÖ Genel Sekreterlik ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ureykat İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosu Philip Hall ile ABD'li sivil toplum kuruluşları, din adamları ve akademisyenlerden oluşan gruplarla ayrı ayrı görüştü.

Açıklamada Ureykat, Manama'daki çalıştaya katılan tarafları, uluslararası hukuk, uluslararası meşruiyet, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre iki devletli çözüm, mülteciler meselesinin Birleşmiş Milletler'in (BM) 194 numaralı kararı uyarınca çözümü ve tutukluların serbest bırakılması ilkelerine bağlı olduklarını vurgulayan ortak bir duruş sergilemeye çağırdı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın Batı Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında yerleşim yerlerini şehirlerle veya mahallelerle değiştirme çağrısını hatırlatan Ureykat, Greenblatt'ı Arapları ve haklı davalarını hafife almakla suçladı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve çarşamba günü sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:34
  1. (FKÖ
  2. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat
  3. Manama

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