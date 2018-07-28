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FKÖ'den 'İsrail saldırganlığının önüne geçin' çağrısı!

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Ureykat, uluslararası topluma ve İslam dünyasına, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:34
FKÖ'den 'İsrail saldırganlığının önüne geçin' çağrısı!

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin halkına yönelik "sistematik ihlalleri" ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnemesi nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, İslam dünyasına ve Arap ülkelerine çağrı yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının önüne geçilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için gereken tüm adımların bir an önce atılmasını istendi.

Açıklamada, İsrail Özel Kuvvetlerinin, cuma namazı sonrası kuşattığı Harem-i Şerif’in içinde bulunan Kıble Mescidi'ne baskın düzenlemesi de kınanarak, İsrail'in bölgedeki çatışmayı kasıtlı olarak "dini çatışmaya" dönüştürmeye çalıştığı uyarısı yapıldı.

İsrail'in, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesi için harcadığı çabaların başarısızlıkla sonuçlanacağı belirtilen açıklamada, "Bu sistematik saldırganlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla uygulanmaya konulan Yüzyılın Anlaşması'nın kabul edilmesi için ABD ve İsrail planının bir parçası." ifadesine yer verildi.

İsrail polisi, dün cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmasının ardından Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi'ni kuşatmıştı.

İsrail güçleri, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne de ses bombası atarak, girişleri kapatmıştı.

Aksa'ya yönelik baskında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu. İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:34
  1. FKÖ
  2. İsrail
  3. kınama
  4. Anadolu Ajansı

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