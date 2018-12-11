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FKÖ'den Filistin'e uluslararası koruma talebi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail ordusunun Ramallah ve El-Bire kentlerinde düzenlediği baskınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi - (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, son baskınların FKÖ'nün Merkez Konseyi'nin İsrail'le tüm geçiş süreci anlaşmalarının sonlandırılması yönünde aldığı kararların doğruluğunu teyit ettiğini söyledi

11 Aralık 2018 Salı 03:09
FKÖ'den Filistin'e uluslararası koruma talebi

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlamasını istedi.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah ve El-Bire kentlerinde düzenlediği baskınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

İhlalleri ve işlediği suçlardan dolayı İsrail'e hesap sorulması için uluslararası toplumdan acilen harekete geçmesini isteyen Ureykat, uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlamasını istedi.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri ayrıca, İsrail'e vakti, yasa dışı sömürgeci faaliyetler ve sistematik ihlaller şeklinde değil, işgali bitirip adil ve kalıcı bir çözüm sağlama şeklinde değerlendirme çağrısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, son baskınların FKÖ'nün Merkez Konseyi'nin İsrail'le tüm geçiş süreci anlaşmalarının sonlandırılması yönünde aldığı kararların doğruluğunu teyit ettiğini söyledi.

Söz konusu baskınlarla imzalanan anlaşmalar ve barış çalışmalarının Netanyahu hükümetine göre geçersiz olduğunun kesinleştiğini dile getiren Mecdelani, "İsrail, Filistin yönetiminden istediği görevini yerine getirmekten fazla bir şey yapmamasını istiyor. Hatta güvenlik alanında bu görev rolünde dahi Filistin yönetimine güvenmiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılmasının ardından bölgedeki baskınlarını artırdı.

Ramallah kentinin bazı girişlerini kapatan ve Ramallah'a bağlı beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan akşam saatlerinde İsrail güçleri, Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Ramallah’taki genel merkezine baskın düzenlemiş, ajans binasına göz yaşartıcı gaz atmıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 03:09
  1. Filistin
  2. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat
  3. FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani
  4. ihlaller
  5. İsrail ordusu
  6. Yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi

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