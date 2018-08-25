FKÖ'den FIFA'ya tepki!

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub'a 12 ay men ve para cezası veren Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada FIFA'nın Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub hakkında verdiği cezaları kınayarak, Racub'un hukuk danışmanının talep ettiği delillere bakılmaksızın ve şahitler dinlenmeksizin verilen kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin sporun siyasileştirilmesi yönünde yaptığı baskıların başarıya ulaştığını aktaran Ureykat, ayrıca yerleşimcilerin evrensel değerlere aykırı bir şekilde sporu hukuk dışı faaliyetlerini aklamak için kullanmakta başarılı olmalarından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

FIFA'dan dün yapılan açıklamada, "şiddet ve nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle Cibril er-Racub'a 12 ay men ve 20 bin İsviçre frangı para cezası verildiği duyurulmuştu.

Arjantin ile İsrail arasında haziran ayında Kudüs'te dostluk maçı oynanması planlanmış, daha sonra Arjantin tarafından bu karşılaşma iptal edilmişti.

Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.