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FKÖ'den BM ve AB'ye çağrı: İsrail'i hesaba çekin

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ne (AB), işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmeleri çağrısında bulundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 23:13
FKÖ'den BM ve AB'ye çağrı: İsrail'i hesaba çekin

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun tepki göstermemesi ve sessiz kalması, işgal yönetimine hesap vermeksizin savaş suçları işlemeye devam etme cesareti verdi." ifadelerini kullandı.

Savunmasız Filistin halkının, uluslararası korumaya ve İsrail'in hesap vermesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ureykat, BM ve AB'den, işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmelerini talep etti.

İsrail dün 7 Filistinliyi şehit etmişti

İsrail askerlerinin dün barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 35'inin çocuk olduğu belirtilmişti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 23:13
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