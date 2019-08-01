FKÖ'den Arap ülkelerine İsrail'le normalleşmeye son verme çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Arap ülkelerinin "Arap Barış Planı"na bağlı kalması ve İsrail'le her türlü normalleşmeye son vermesi gerektiğini belirtti.

FKÖ Yürütme Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Arap ülkelerindeki yetkililere, "Filistin davasının tasfiyesi için hazırlanmış bir İsrail projesi olması nedeniyle" Yüzyılın Anlaşması planını reddetme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ülkelerinin Arap Barış Planı'na bağlı kalması ve İsrail'le her türlü normalleşmeye son vermesi gerektiği ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Komite Üyesi Ahmed Mecdelani, toplantıda İsrail ile yapılan anlaşmaları durdurma kararları ile FKÖ ve Filistin yönetimi arasındaki ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Mecdelani, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararını yürürlüğe sokmak üzere kurulan komitenin gelecek hafta toplanacağını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, FKÖ Merkez Konseyinin 25 Temmuz'daki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını ve bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını duyurmuştu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Ürdün, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Orta Doğu turuna dün başlamıştı.



- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.