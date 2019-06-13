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FKÖ'den Arap ülkelerine "Bahreyn Çalıştayı'nı boykot edin" çağrısı

FKÖ Yürütme Kurulu:"Bu çalıştay toprak karşılığında barış ilkesini, para karşılığında barış ilkesiyle değiştirmeyi hedefliyor""Filistin halkı adına pazarlık yapmak için kimseyi görevlendirmedik. Dolayısıyla bu çalıştayın sonuçları bizim için yok hükmündedir. Ayrıca bu çalıştayın ne bir hak ne de bir yaptırımı olacaktır"

13 Haziran 2019 Perşembe 19:07
FKÖ'den Arap ülkelerine "Bahreyn Çalıştayı'nı boykot edin" çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Arap ülkelerini ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayını boykot etmeleri çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan FKÖ Yürütme Kurulu, 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını görüştü.

Toplantı sonrası FKÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı'na katılım reddedilerek, "Bu çalıştay toprak karşılığında barış ilkesini, para karşılığında barış ilkesiyle değiştirmeyi hedefliyor." denildi.

Arap ülkelerine "çalıştayı boykot etme ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlı kalma çağrısı" yapılan açıklamada, "Filistin halkı adına pazarlık yapmak için kimseyi görevlendirmedik. Dolayısıyla bu çalıştayın sonuçları bizim için yok hükmündedir. Ayrıca bu çalıştayın ne bir hak ne de bir yaptırımı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Bahreyn Çalıştayı'na eş zamanlı olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İslami eğilimli, ulusalcı ve milliyetçi Arap partilerinin katılımıyla ortak bir "Halk Konferansı" düzenlenmesi konusundaki çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi de daha önce çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:07
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Filistin
  3. FKÖ
  4. İsrail

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