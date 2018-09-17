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FKÖ’den açıklama: ABD İsrail’in intikamını alıyor!

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi, FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal eden ABD yönetiminin, Filistin’den İsrail’in intikamını aldığını söyledi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:11
FKÖ’den açıklama: ABD İsrail’in intikamını alıyor!

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un FKÖ Temsilcisi Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal adımının bir “intikam yöntemi” olduğunu vurgulayarak, bunun “Amerikan yönetiminin Filistin yönetimine ve halkına olan nefretini yansıttığını" ifade etti.

Aşravi, "Filistinlileri cezalandırmak ve iradesini kırmak için tek taraflı ve yasa dışı tedbirler almak ABD yönetimine yetmedi. Şimdi, FKÖ Temsilcisi Zomlot ve ailesini insanlık dışı ve kasıtlı bir şekilde hedef alarak yeni bir yaptırım düzeyine başvurdu." ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu adımını "ABD-Filistin ilişkileri açısından tehlikeli ve diplomatik örfe aykırı" olarak nitelendiren Aşravi, "ABD yönetimi, Filistin’den İsrail’in intikamını alıyor."değerlendirmesini yaptı.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, FKÖ Washington Temsilcisi Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal ettiğini ve örgütün banka hesaplarını kapattığını belirtmişti.

Daha önce elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan, ardından Filistinlilere yapılan yardımları keseceğini duyuran ABD yönetimi son olarak, 1994'te Washington'da açılan FKÖ ofisinin kapatılacağını açıklamıştı.

Bu kararların, Filistinlilere düşmanca tavrın yansıması olduğunu belirten uzmanlar, ABD'nin bu uygulamalarla "Filistin yönetimine kendi vizyonu ve planlarını dayatmaya çalıştığını, bu şekilde Filistinlileri Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmeye zorladığını" ifade ediyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:11
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  2. ABD
  3. israil
  4. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)

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