FKÖ Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumundan memnun

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Türkiye'nin Filistin meselesi karşısındaki tutumundan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

FKÖ ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani ile Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşme sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haziran ayı başında düzenlenen 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde yaptığı konuşmaya işaret eden Mecdelani, "Türkiye'nin Çavuşoğlu tarafından ifade edilen tutumuyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve bu ilişkilerin güçlendirilmesinin vurgulandığını" aktardı.

Mecdelani, devam eden İsrail saldırıları karşısında Türkiye'nin rolü ve Filistin halkına yönelik destekleyici tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haziran ayı sonuna doğru Bahreyn'de düzenlenecek ekonomi çalıştayına da değinen FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Mecdelani, Filistin yönetiminin, söz konusu çalıştaya katılmayacaklarına ilişkin güvence almak adına Arap ve uluslararası organlarla iletişim halinde olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Renda ise Ankara'nın Filistin'in meşru haklarını destekleyen tutumundan söz ederek, Filistin meselesinin desteklenmesi için Müslüman ülkelerle yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Renda, Mecdelani ile yaptığı görüşmede ayrıca uluslararası meşru kararlar dışındaki herhangi bir anlaşmanın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.