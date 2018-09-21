Fizy Müzik Ödüllerini kazanan isimler açıklandı! 2018 Fizy Müzik Ödülleri kazananlar listesi

Fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Fizy Müzik Ödüllerinde en iyi erkek sanatçı ödülüne Tarkan layık görülürken, yılın kadın sanatçı katagorisinde ise en iyi kadın sanatçısı Sezen Aksu’ya gitti. En iyi şarkıcı dalında ise Aleyna Tilki ödülü alan isim oldu.

Fizy Müzik Ödüllerini kazanan isimler ise şunlar oldu:

En İyi Grup – Mor ve Ötesi

En İyi Albüm - Edis

En Çok Aranan Şarkı - Ahmet Kaya (Ödülü alan eşi Gülten Kaya)

Tüm Zamanların Unutulmaz Grubu – MFÖ

En İyi DJ – Mahmut Orhan

En iyi Söz ve Müzik – Ersay Üner

En İyi Single – Mabel Matiz

En İyi Video Klip – Aleyna Tilki