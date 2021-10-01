'Fiziki dokunulmazlık yasası çıkmalı'

Gerçekten kendine münhasır farklı bir ülkeyiz ve insanımız da neredeyse emsalsiz. Bir Güney Amerika veya Güney Afrika ülkesi kadar olmasak da hukuk sistemimiz artık ciddi eleştirilere maruz kalmaya başladı. Bir şeyleri “yahu burası Türkiye” deyip geçiştirmek yerine, “işte burası Türkiye” diyerek, taşları yerine oturtturmak gerek.

Öncelikli olarak fiziki dokunulmazlık hakkı ve mülk-mekân dokunulmazlığı yasalarına ihtiyacımız var. Yani isteyen istediği kişiyi saatlerce dövüp, ağzını burnunu kırdıktan sonra sadece mahkemeye sadece 5 dakikalığına çıkıp ve “hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararıyla” serbest bırakılma devri bitmeli. Kadınsanız durum biraz daha iyi, çünkü muhatabınız medya baskısıyla az çok bir ceza alır. Erkek olunca dayak yemeniz, birilerinin sizi dövmesi ve hatta bıçaklaması veya kurşunlaması çok normal. Ölmeyin yeter. Ölürseniz devlet ve mahkemeler devreye girer ve sizi öldüren kişiye ağır tahrik indirimi uygulayarak biraz ceza verir. Siz öldünüz ama arkanızdakiler, medya ve toplum baskısı oluşturmazsa ve televizyon kanallarını aramazlarsa, konu böylece kapatılır gider.



Kadın ve erkek hukuki haklar arasındaki ayrımcılık artık çok net bir şekilde göze çarpar oldu. Televizyon haber kanallarında spikerlerin çoğunun kadın oluşu ve halkı yönlendirmesi, hükümetlerin kadın oyları için kadın üstünlüğünü aşırı desteklemesi ile kadın erkek eşitliği bozuldu ve kadın üstünlüğü devri başladı. Kadınlar toplumun temel taşı ve bunu konuşmaya dahi gerek yok. Kadınlar annemiz, bacımız, ablamız. Ancak hukuk karşısında kadının sözü, erkeğin sözünden itibarlıdır ve kadın beyanı esastır, bakış açısı ciddi tehlikeli bir durum. Kadının beyanını somut delil kabul etmek ise başlı başına anlamsız bir durum. Bir cinsin haklılığını önceden kabul etmek ve öteki cinsi de “siz yaparsınız, bakışlarınızdan belli” demek ne kadar anlamsız. Hz. Yusuf’a atılan iftira 7 yıl sonra ortaya çıkmış ve gömleğinin arkadan yırtılmış olması, onun için hem somut bir delil hem de kendini aklayıcı bir unsur olmuştu. Taciz ve tecavüzde dahi somut delil her zaman bulunur, yeter ki bulunmak istensin. İnsanları WhatsApp videolarıyla televizyonlara çıkarıp, rezil etmek, itibarsızlaştırmak çok kolay da ya o insan gerçekten suçsuz ise ne olacak?



Türkiye’de kadın şiddeti ve kadın cinayetleri sorunu elbette var ama bu olgu sadece kadınlar üzerinde değil genel bir şiddet olgusu üzerinden değerlendirilmeli. 2018 yılında 942 erkek, 197 kadın cinayeti; 2019 yılı içinde 629 erkek, 181 kadın cinayeti; 2020 yılında ise bazı kaynaklara göre 527 kadın ve öldürülen erkek sayısı bilinmiyor veya belirtilmiyor. Tahminler ise ürkütücü ve gerçek rakamların öldürülen erkek sayısının, kadın sayısından 10 kata kadar fazla olduğu. Bu veriler biz gösteriyor ki, Türkiye de genel bir şiddet sorunu var. Cinayet ve tahammülsüzlük sorunu var. Çözüm odaklı olarak kadın oyları için değil, tüm toplum oyları için hareket edilmeli. Toplumu korursak, kadını, erkeği ve çocuğu korumuş oluruz.



Öncelikle yasal olmayan silah bulunduran kişiler için verilen cezalar ciddi derecede artırılmalı ve hüküm ertelenmemek kaydı ile ruhsatsız silah bulunduran kişiler en az 6 ay hapse atılmalı. Mevcutta ruhsatsız silaha ve ateşli silahlara dair yasalar var ama defalarca silah yakalatan kişiler dahi ceza almıyor veya dostlar-ağabeyler devreye girerek, ruhsatlı silahlar kuru sıkı silahlarla değiştiriliyor. Silah bulundurma ciddi suç haline gelmeli. Ayrıca, silahını meskûn mahalde ateşlemiş ise ceza en az 1 yıla çıkarılmalı. Silahını, bir insana yönlendirerek ateş açtıysa ceza bu oranda katlanmalı ve ateşlediği silah karşıdaki insanın tırnağına dahi gelmiş olsa ceza en az 5 yıl hapis olmalı. Çünkü sonuçta bir insana ateş etme hali vuku bulmuştur ve cezalandırılmalıdır. Suçlu, öldürmemiş olsa dahi bu teşebbüste bulunmuştur. Bıçak ve benzeri silahlar da benzeri şekillerde sert cezalara tabi tutulmalı ve bir insanın tırnağına dahi bıçak sokan birileri en ez 5 yıl hapse alınmalı. Fiziki dokunulmazlık yasası işte bu ve benzeri cezalar ile şekillendirilmeli.



Karar verelim hukuk ve adalet ülkesi mi olacağız, Teksas mı olacağız?



Konut dokunulmazlığı, mülk ve araç dokunulmazlığı yasası da bununla birlikte gündeme gelmeli. Çünkü, evinize giren hırsız, siz daha ifade verirken sizden önce adliyeden çıkmışsa, siz nasıl adalete güveneceksiniz? Yıllarınızın ve hayatınızın birikimlerini birkaç it-kopuk gelip çalsın ve sonra da devlet onlara ceza olarak sizin adınıza “hadi gidin” desin, hükmün açıklanmasını erteleyerek, hiçbir ceza vermesin. Geçenlerde 75 farklı suç kaydı olan bir kişi, tekrar bir hırsızlık yaparken yakalanmıştı. İnsaf yahu… 75 suç kaydı ile bu arsız, nasıl toplum içinde masumların yanında gezebiliyor?



Amerika’da evinize bir hırsız girdiği zaman onu öldürme hakkınız var ve bir gün bile nezarette kalmıyorsunuz. Hayvanların bile sahip olduğu yaşama ve kendini savunma hakkını bir kenara bırakın, neredeyse mahkemelerimiz “evinizde hırsızı görünce görmezden gelin” diyecek duruma geldiler. Bu, tabii ki arsız, hırsız uğursuzlara, katillere ve şehir eşkıyalarına güç veriyor çünkü onlar hukuk sisteminin açıklarını herkesten daha iyi biliyor.



Kısacası, yeni yasalarla halkın kanunlara ve mahkemelere olan güveni tazelenmeli, ülke daha yaşanabilir bir konuma gelmeli.