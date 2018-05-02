Fizik tedavide lazer uygulaması

Lazer tedavisi dokularda önemli bir ısı artışı oluşturmayacak kadar düşük dozlardadır. Bu yüzden lazer uygulaması sırasında hastalar bu tedavinin uygulandığı bölgede azda olsa düşük bir ısı artışı hissedebilir veya hiçbir şey de hissetmeyebilirler. Lazer uygulaması hastalarda yara iyileşmesi, kas ve iskelet sistemleri hastalıkları ve boyun fıtığındaki belli başlı sorunlarda çözüme gitmesinde yardımcı olabilecek fizik tedavi yöntemlerinden bir tanesidir.

Lazer tedavisinin hastada bulunan ağrıları nasıl etki ettiğine ilişkin mekanizmalara ulaşmak halen net değildir. Ancak araştırıcılar tarafından günümüze gelen tek çeşitlide olsa birkaç bilgiye ulaşmak normaldir. Lazer tedavi yöntemi iki alanda kullanılabilmektedir. Birincisi; uyarma tedavisidir ve akupunktur ile benzeri etki gösterebilmektedir. İkincisi ise bölgesel ağrılı hastalıklarda da bölgesel lazer tedavisi kullanılır. Örneğin tenisçi dirseği ve topuk dikeni gibi rahatsızlıklarda ağrıyı gidermede veya hafifletmede yardımcı olabilecek bir yöntemdir.

Lazer tedavisinin açık yaralar ve benzeri hastalıklarda kullanılması uygun görülmeyebilir. Daha çok fıtık ağrılarında kullanılmasıyla birlikte tedaviye yardımcı olabileceği görülmüştür. Fizik tedavide kullanılan lazer yönteminin diğerlerine göre daha yüksek güçte olması bu tedavinin uygulanırken hem hastanın hem de uzman kişinin gözün zarar görmesini engellemek adına özel gözlük ve aletleri kullanması gereklidir. Bu uygulamanın bazı yan etkileri de olabileceği gibi bunlara dikkat edilmesi de hastanın başlayan hastalığının daha ileri taşınmaması için önemli bir husustur. Genellikle sıkça başvurulan bir yöntemdir. Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinde bel fıtığı, boyun fıtığı ya da fizik tedavi yöntemlerini uzman cerrahlar yardımı ile yaptırmanızı tavsiye ederiz.