Ette zam bekleyenler umduklarını bulamayacak! Fiyatta değişiklik olmayacak

Buğra Kardan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Kurban Bayramı sonrası et fiyatlarında artış yaşanmayacağını açıklaması yüreklere su serpti. Pakdemirli’nin bu açıklamasını rakamlar da teyit ediyor. Zira 3-4 milyon baş hayvanın kesileceği bayramın akabinde kırmızı et fiyatlarının dengeye oturacağı öngörülüyor. Et arzının artışı sayesinde taleplerin rahatlıkla karşılanacağı, suni zamların önleneceği tahmin ediliyor.

Denetimler sıklaşmalı

Perakendede dananın kilosunun 30,8 liraya, kuzunun ise 40,8 lira mâl olduğuna işaret eden et üreticileri, bayram sonrası fiyatlarda yukarı yönlü bir eğilim görülmeyeceği kanısında. Aynı üreticiler, denetimlerin sıklaşmasıyla spekülasyonlara geçit verilmeyeceği; ürün bedellerinin makul seviyelerde kalacağı konusunda hemfikir.

Talep gerileyecek

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tunç ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nın ardından et talebinin bir miktar gerileyeceğini belirtti. Fiyatlarda da artış görülmeyeceğini vurgulayan Tunç, “Bayram döneminde her eve et gireceğinden ürün bedelleri aynı kalacaktır” dedi.

Maliyetler aşağı çekilsin

Üreticinin zararına satış yaptığına dikkat çeken Tunç, şunları kaydetti: “Tabii, Et ve Süt Kurumu (ESK) alımlar yapıyor. Bu alımlar olumlu ama yeterli değil. Temennimiz üreticinin gelirinin artması, giderinin daralması. Ama bu pek kolay görünmüyor. Malum, yakıt ve yem gibi girdi maliyetleri devamlı artıyor. Bu maliyetler bir an evvel aşağı çekilmeli. Çekilmediği takdirde fiyat artışları kaçınılmaz olur. Halk et alamaz ve yiyemez duruma gelir. Böyle bir tablo bizi üzer.”

Önemli çağrı

Fiyatların ithalatla baskılanmaması gerektiğini savunan Tunç, “Aksi takdirde ortada üretici kalmaz. Bu da yeni sıkıntılara neden olur. Şu aşamada dışarıdan alım yerine üretimi arttıracak adımlar atılmalı. Fiyatlar ancak ve ancak bu şekilde dengelenir” ifadelerini kullandı.

Hemen hemen her ürünün fiyatının arttığına dikkat çeken Tunç, “Burada çare ithalat kartını kullanmak değil, üretimin önünü açmaktır. En önemlisi halkın alım gücünü arttırmaktır” önerisini getirdi.

Üretim daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kırmızı et üretimi, 2019’un ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine nispeten yüzde 4,1 azalarak, 255 bin 455 tona düştü. Bu dönemde sığır eti üretimi yüzde 5,2 azalarak 223 bin 693 tona geriledi. Koyun eti üretimi ise yüzde 11,9 artışla 30 bin 600 tona çıktı.

Elde kalanları alacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkları satın alacağını açıkladı. Kurum, canlı ağırlık ortalaması 400 kilogram ve üzeri, besi kondisyonu yüksek erkek sığırların canlı tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düştükten sonra elde edilen ağırlığı 17 lira ile çarparak fiyatlandırma yapacak. Canlı ağırlık ortalaması 320-399 kilogram arası erkek sığırlar için de aynı yöntemle elde edilen ağırlık 16 lirayla çarpılacak. Küçükbaş hayvanlarda ise tokluk firesi düşülmeyeceği belirtilerek, tokluların canlı kilogramları 14 lira, koyunların canlı kilogramları 12,5 lira, keçilerin canlı kilogramları 10 lira üzerinden satın alınacağı duyuruldu.