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Ekonomi Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde
Ekonomi

Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde

Yeniakit Publisher
2024-02-07 09:26:00 - 2024-02-07 09:27:40
Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR) Şubat ayında Rus turistlerin en çok tur satın aldığı ülkeleri duyurdu. Türkiye yedinci sırada yer aldı. Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkelerine çekmek için fiyat politikasında sürekli indirimler yapan BAE ve Mısır'ın ilk 3'te yer alması dikkat çekti. Arap ülkelerine olan talebin mevsimsel olduğu ve iki ay sonra Rusların yeniden Türkiye'yi seçeceği ifade ediliyor.

ATOR Şubat 2024 için popüler ülkelere yapılan tur satışlarına ilişkin verileri inceledi.

Tayland ilk sırada

Buna göre Rus turistlerin Şubat'ta en popüler rotası Tayland oldu. Şubat'ta Rus turistlerin en çok tur satın aldıkları ülkelerin dağılımı şöyle:

Tayland (satılan tüm turların %25,5'i)

Mısır (%19)

BAE (%14)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya (%12,5)

Küba (%7)

Sri Lanka (%6,5)

Türkiye (%5,5)

Hindistan (%2)

Maldivler (%1,3)

Çin (%1,3)

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